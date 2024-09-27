Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе в Финляндии будет располагаться в городе Миккели, недалеко от границы с Россией, сообщил в пятницу министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Хяккянен объяснил решение разместить региональный штаб НАТО в Миккели потому, что в этом городе уже находится штаб сухопутных войск Вооружённых сил Финляндии.

Ожидается, что новый штаб начнет свою работу в следующем году.

Место размещения передовых сил сухопутных войск НАТО в Лапландии будет объявлено позже, отметил Хяккянен.

Численность персонала нового штаба в мирное время составит несколько десятков человек. В Миккели прибудут офицеры из нескольких стран НАТО.

"Сообщение Финляндии России заключается в том, что мы являемся полноправным членом НАТО - а эта организация играет чрезвычайно важную роль в обороне Финляндии", — заявил Хяккянен.

"В данном случае НАТО — это наш новый столп и защита. Если каким-либо образом будет предпринята попытка вторжения на нашу территорию, в нашем распоряжении будут все силы альянса", — подчеркнул министр.

"Это ни в коем случае не является враждебным действием или конфронтацией, это исходит исключительно из соображений организации обороны Финляндии", — отметил министр обороны Финляндии.

Официальное решение по этому вопросу будет озвучено в следующем году на встрече министров обороны НАТО.

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