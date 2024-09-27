Армия обороны Израиля нанесла удар по центральному штабу "Хизбаллы", который расположен в южном пригороде Дахия в столице Ливана Бейруте, говорится в заявлении ЦАХАЛ, цитирует "Медуза".

По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, штаб располагался под жилыми домами. По данным израильского портала Ynet, целью атаки был лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла. Удалось ли армии достичь цели, Хагари не уточнил.



10 תקיפות של חיל האוויר בלב אל- דאחייה בביירות לפי רשת אל- ערביה הסעודית pic.twitter.com/gYqe2IcX1B — כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) September 27, 2024

Источник, близкий к "Хизбалле", сообщил агентству AFP, что в результате авиаудара в Бейруте было уничтожено шесть зданий.

Хагари добавил, что изменений в указаниях командования Службы тыла, которая отвечает за безопасность жителей страны в условиях войны, пока нет.

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