Выборы в Австрии: придет ли к власти «новый Орбан» и чем это грозит Украине?

В Австрии 29 сентября пройдут выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента), на которых победу предрекают пророссийской ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) во главе с Гербертом Киклем. Его взгляды на будущее ЕС, миграцию и войну в Украине настолько схожи с идеями премьер-министра Венгрии, что его даже называют "новым Орбаном". Успех на выборах не гарантирует прихода Кикля к власти, но если это произойдет, Европе и Украине придется иметь дело не с одним, а с "двумя Орбанами".

55-летний лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль, партия которого возглавляет предвыборные опросы, не оставляет сомнений в том, кого он считает своим политическим идеалом.

"Для меня примером является Венгрия", — неоднократно заявлял избирателям Кикль, входящий в коалицию националистов и евроскептиков "Патриоты за Европу" в Европарламенте. Вдохновителем ее стал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Война в Украине, Россия и австрийский нейтралитет

Австрийская партия свободы (FPÖ) — не единственная симпатизирующая России политическая сила в Австрии, но она считается самой прокремлевской из всех.

Кикль и его соратники называют виновником войны в Украине НАТО и заявляют, что война выгодна прежде всего США. Они выступают против поддержки Киева и участия в антироссийских санкциях, считая это нарушением нейтралитета Австрии.

Будучи нейтральной страной, Австрия не помогает Украине оружием, но предоставляет финансовую помощь Киеву. Вена, в частности, выделила 2 млн евро на оборудование для разминирования в Украине и делает выплаты в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки оружия ВСУ.

Кикль хочет положить этому конец.

"Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета — выплаты в Фонд мира ЕС должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию", — говорится в манифесте FPÖ.

В марте 2023 года во время речи президента Зеленского, выступившего по видеосвязи перед австрийским парламентом, депутаты партии Кикля демонстративно покинули зал в знак протеста, заявив, что "Национальный совет — не сцена для противоборствующих сторон".

Эту риторику наглядно иллюстрирует предвыборный плакат FPÖ под лозунгом "Остановите безумие ЕС".

Кикль обещает поставить крест и на амбициях Украины по поводу вступления в Евросоюз. Он заявляет об "угрозе европейскому сельскому хозяйству" и обещает блокировать продолжение переговоров с Киевом.

В вопросе санкций Австрия, по мнению Кикля, должна руководствоваться прежде всего национальными интересами, а они заключаются в том, что Вене нужен российский газ.

Австрия действительно гораздо сильнее зависит от России, чем другие европейские страны, за годы войны научившиеся обходиться без российских поставок — в июле 83% всего импортированного Австрией газа пришло из России.

"Австрия станет крепостью"

Во внутренней политике, и прежде всего по волнующему австрийцев вопросу миграции, Кикль тоже равняется на своего венгерского единомышленника Орбана, игнорирующего законодательство ЕС о предоставлении убежища. В прошлом году в Венгрии его получили всего пять человек.

Австрийские ультраправые хотят достичь того же, и это импонирует той части избирателей, которые критикуют власти за недостаточно жесткую миграционную политику.

В 2022 году в Австрии было подано 112 272 прошения об убежище — больше, чем в разгар миграционного кризиса в 2015 году.

Если FPÖ возглавит следующее правительство или войдет в его состав, Кикль обещает превратить Австрию в "крепость", неприступную для мигрантов. "Мы больше не будем принимать никаких прошений о предоставлении убежища", — заявляет лидер австрийских ультраправых.

Более того, его партия выступает за так называемую "реэмиграцию" — выдворение из Австрии иммигрантов в страны первоначального проживания, в том числе и тех, кто получил австрийское гражданство, но, с точки зрения FPÖ, "не сумел ассимилироваться".

Кикль уже пытался переименовать австрийские центры регистрации искателей убежища в "центры выезда", когда занимал пост министра внутренних дел в правительстве экс-канцлера Себастьяна Курца. Оказавшись у власти, он наверняка вернется к этой идее.

Под лозунгом "реэмиграции" в Вене в июле прошла акция ультраправых, вылившаяся в столкновения с выступившими против левыми активистами, в ходе которых были задержаны более 50 человек.

Ультраправые как часть мейнстрима

Опросы, проведенные незадолго до выборов, предсказывают, что Австрийская партия свободы (FPÖ) получит 27%, правящая консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) канцлера Карла Нехаммера наберет 25%, Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) придет третьей с 20% голосов.

Разрыв между ультраправыми и правящими консерваторами не выглядит таким уж значительным, но не стоит забывать, что FPÖ лидирует во всех опросах с конца 2022 года, а в июне ультраправые победили на выборах в Европарламент.

Это, конечно, не гарантия успеха — ведь во Франции, например, "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла после триумфа на выборах в Европарламент тоже рассчитывало на победу на парламентских выборах, а в итоге пришло даже не вторым, а третьим, проиграв и левым, и правящему альянсу Макрона.

Но тут есть существенное различие. Во Франции сработал так называемый Республиканский фронт — политический барьер крайне правым, когда партии объединяются, чтобы не допустить их к власти.

В Австрии никакого Республиканского фронта не существует, а ультраправые давно являются частью политического мейнстрима и уже были у власти, причем не один раз.

Ультраправая FPÖ с момента своего основания в 1956 году входила в состав трех правительственных коалиций с консерваторами — с 1983 по 1986 год, с 2000 по 2006 год и с 2017 по 2019 год.

Для многих австрийских избирателей FPÖ является тем, к чему много лет стремится Марин Ле Пен — нормальной частью национальной политической сцены, несмотря на радикальные заявления Герберта Кикля, пишет FT.

Примечательным тут является то, каким образом австрийские ультраправые смогли перегруппироваться и вернуть влияние после громкого скандала, приведшего пять лет назад к развалу правительственной коалиции и, казалось, поставившего крест на политических амбициях FPÖ.

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