В пятницу спасатели убрали с дорог по всей Латвии 20 сломанных ветром деревьев, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Сандра Вейиня.

За прошедшие сутки ГПСС получила 70 вызовов, в том числе 14 на тушение пожаров и 44 на спасательные работы, еще 12 вызовов были ложными.

Как сообщалось, в пятницу Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в западных и центральных краях страны предупреждение желтой степени о сильном ветре, который может ломать ветки деревьев и наносить другие незначительные разрушения.

Поздним вечером в пятницу Лиепаю пересекло грозовое облако, которое принесло сильный ветер, дождь и град. В Лиепайском порту в пятницу ближе к вечеру скорость юго-западного ветра порывами достигала 24,8 метра в секунду (м/с), а во время грозы после 22:00 часов максимальная скорость ветра в порывах составила 29,3 м/с.

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