Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в результате удара российских беспилотников по больнице в городе Сумы увеличилось до восьми. По его словам, 11 человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов.

Ранее областная военная администрация Сумской области сообщала о семи погибших.

По данным следствия, первый удар был нанесен в 7:35 утра по местному времени. В это время в больнице находились 86 пациентов (из них 15 малоподвижных) и 38 сотрудников учреждения, сообщает прокуратура.

Через 50 минут, когда проводилась эвакуация, а полицейские оказывали помощь пострадавшим, еще один "шахед" нанес второй удар. Во время первой атаки погиб один человек, при второй — еще пятеро, один из них сотрудник полиции.

За минувшую ночь в направлении Украины были запущены 74 "шахеда" и две ракеты Х-59/69, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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