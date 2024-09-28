Китайские компании помогают Путину продолжать войну против Украины, поставляя в РФ товары для военной промышленности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И.

Госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в искренности заявлений Китая о намерениях достичь мира в Украине. Экспортируя в Россию товары, усиливающие ее военно-промышленный комплекс, Пекин лишь подпитывает "военную машину" президента РФ Владимира Путина, заявил дипломат на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября.

"Когда Пекин, с одной стороны, заявляет, что хочет мира и прекращения конфликта, а с другой - позволяет своим компаниям осуществлять действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, одно с другим не сходится", - заметил глава внешнеполитического ведомства США. Он уточнил, что из Китая поставляются 70% станков и 90% микроэлектроники, которые Россия импортирует в том числе для производства бронетехники и ракет.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не намерен вмешиваться в отношения Пекина и Москвы, однако, "если эти отношения подразумевают предоставление России того, что ей нужно для продолжения этой войны, это проблема для нас и для многих других стран, особенно в Европе".

Китай и война РФ против Украины

США ввели санкции в отношении ряда китайских компаний, продающих РФ товары "двойного назначения" и оборудование, которое, по мнению Вашингтона, может помочь России в ее агрессивных военных действиях. Представители Китая называют подобные обвинения "клеветой". Так, глава МИД КНР во время встречи с Энтони Блинкеном назвал позицию Китая "открытой и честной", заявив о стремлении Пекина к "миру и диалогу" для завершения войны РФ в Украине. Ван И также заявил, что США должны "прекратить клеветать и вводить санкции в отношении Китая" во избежание "межблоковой конфронтации".

Китай позиционирует себя как нейтральную сторону в войне России против Украины, при этом Пекин никогда не осуждал российское вторжение, а в предложенном им "мирном плане" ни разу не упоминалось слово "война". Лидеры западных стран ранее раскритиковали китайскую "мирную инициативу", президент США Джо Байден назвал ее выгодной лишь Кремлю.

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