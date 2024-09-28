Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, который тот сделал накануне после встречи с президентом Украины.

"Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка, — сказал Лавров. — Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату".

"А результат может быть только один — урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса", — продолжил он.

Говоря об этих "коренных причинах", Лавров повторил российский нарратив о том, что западные страны якобы втягивали Киев в НАТО (НАТО неоднократно заявляла, что будет рада принять Украину, но конкретных сроков никогда не называлось; большинство наблюдетелей уверены, что пока война с Россией продолжается, этого не произойдет) и что в Украине притеснялось русскоязычное население (здесь он вспомнил украинские законы о языке и создание автокефальной православной церкви).

"Если у господина Трампа получится отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед, — отметил российский министр. — Это сделать проще простого — взять и проголосовать".

У российской власти действительно есть список украинских законов, которые она требует отменить; он прилагался к проекту соглашения, достигнутому 15 апреля 2022 года и опубликованному New York Times в июне этого года. Российская сторона не отрицала подлинность опубликованных документов и даже представляет их как уже подписанное обязательство, хотя в проекте обозначены разногласия по целому ряду принципиальных моментов, а переговоры вскоре после этого прекратились. В перечнях законов при этом никаких разногласий не отмечалось.

Вместе с тем, из цитаты Лаврова неясно, кто должен проголосовать за отмену этих законов. Кремль, превратно толкуя украинскую конституцию, с мая утверждает, что единственным источником легитимной власти в Украине осталась Верховная рада, поскольку полномочия президента Зеленского истекли. Однако союзники Зеленского составляют в Раде большинство; в недавнем выступлении постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упоминал, что срок полномочий Рады также истек.

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