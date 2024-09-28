Конфликт "Хезболлах" с Израилем естественным образом привел к смерти лидера этого радикального движения Насраллы, уверен ливанский историк Макрам Рабах. Главную причину продолжения конфликта он видит в Иране.

Сообщение о смерти лидера радикальной ливанской группировки "Хезболлах" Хасана Насраллы стало "естественным развитием" конфликта группировки с Израилем - такого мнения придерживается доцент кафедры истории Американского университета в Бейруте Макрам Рабах. В разговоре с DW в субботу, 28 сентября, он отметил, что радикальное шиитское движение "не смогло понять, что мир изменился".

"Я думаю, идея о том, что "Хезболлах" невозможно уничтожить, потерпела поражение на улицах Бейрута", - указал Рабах в интервью DW.

По мнению историка, военные возможности террористической группировки были переоценены и недавние удары израильских военных выявили ее уязвимые места. Многие лидеры "Хезболлах" либо мертвы, либо скрываются, что может сигнализировать о конце существования организации как сплоченной силы, полагает Рабах.

У боевиков "Хезболлах" потерян контакт с руководством

"Многие контратаки, которые боевики "Хезболлах" предпринимают прямо сейчас, - более или менее индивидуальная инициатива. Это означает, что у них более чем на 90% отсутствует контакт с их руководством", - отметил эксперт, подчеркнув важность соблюдения резолюций ООН, в соответствии с которыми на территории Ливана запрещено присутствие вооруженных группировок, за исключением ливанской армии.

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