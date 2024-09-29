Наступление условий для применения Россией ядерного оружия согласно обновленной госполитике в области ядерного сдерживания будет определять Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

"Это скорее прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание", — сказал Песков в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин".

По словам Пескова, корректировки в основы госполитики уже начинают оформляться.

"То, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась инфраструктура НАТО к нашим границам, это все делало необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания", — сказал Песков.

О том, что Россия меняет свою ядерную доктрину и существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия, 25 сентября объявил Владимир Путин.

Эксперты указывают, что так Москва отреагировала на дискуссию о возможном разрешении Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России.

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