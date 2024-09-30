Несмотря на санкции запчасти европейского производства как минимум до 2023 года продолжали завозиться в Россию через зарегистрированные в Турции и Китае компании-посредники, следует из таможенных данных, предоставленных C4ADS — некоммерческой организацией, которая изучает международную преступность.

Русская служба Би-би-си изучила таможенные данные за 2022-2023 годы и обнаружила там поставки для кораблей, которые находятся в ведении российских ВМФ и ФСБ. Все описанные ниже поставки осуществлялись не напрямую, а через компании-посредники в Турции или Китае.

Самая крупная из них была произведена в марте 2022 года. Тогда хорватская компания "Адриа Винч" ввезла в Россию из Хорватии оборудование для противодиверсионных катеров типа "Грачонок" на сумму в почти 114 тысяч долларов.

В задачу катеров такого типа входит патрулирование и охрана морского района от диверсионных групп. Для этого на катере установлен один крупнокалиберный пулемет, два подводных гранатомета и переносной зенитный комплекс "Игла". Всего в составе Черноморского флота РФ шесть таких катеров.

Среди других обнаруженных поставок — запчасти для сторожевого пограничного катера проекта 10410, такие суда сейчас несут службу в акваториях Черного и Каспийского морей и находятся в ведении ФСБ, но по составу вооружений и задачам, которые они могут выполнять, их вполне можно считать боевыми кораблями.

Эти катера вооружены скорострельными артиллерийскими системами и крупнокалиберными пулеметами. Они могут применяться для патрулирования и охраны морских границ, а также для выполнения противодиверсионных задач. Кроме того, их можно привлекать для защиты военных кораблей от ударов безэкипажных катеров.

Для этих сторожевых пограничных катеров в сентябре 2023 году датский производитель Grundofs по заказу Торгово-промышленного объединения "Кронштадт" ввез в Россию судовой насос, который обошелся в 632 доллара.

Чуть позже, но снова через "Кронштадт", в декабре 2023 года, в Россию пришла другая поставка — для сторожевого корабля проекта 22120, который также находится в ведении ФСБ России. Для кораблей этого типа ввезли целую партию оборудования, в том числе насос от немецкой Allweiler и компрессор от нидерландской Deno compressors – всего на 46 тысяч долларов. Для этих поставок в первом случае роль посредника выполняла компания Marind industrial, во втором — Tianjin leasing.

Нидерландская Deno compressors, отвечая на запрос Би-би-си, подчеркнула, что не имела контрактов с группой компаний "Кронштадт" и их китайским посредником, не поставляла оборудование для российского ВМФ и не нарушала санкций.

Датская Grundofs ответила, что после 2022 года прекратила все контакты с поставщиками из России, а также выделила дополнительные ресурсы на "мониторинг продаж, чтобы предотвратить реэкспорт нашей продукции в Россию". Grundofs заявила, что не осуществляла операций с посредником из Турции и требует от клиентов "в определенных странах" подписывать соглашения, запрещающие экспорт продукции в Россию.

Би-би-си также отправила запросы остальным производителям и посредникам и ожидает ответа.

Русская служба Би-би-си ранее писала о поставках европейского и американского оборудования для судов российского ВМФ. В этих поставках участвовала в том числе хорватская "Адриа Винч". Компания поставляла оборудование своим российским дочерним предприятиям, которыми владеет вместе с российскими верфями, производящими военные корабли.

Среди поставок, которые ранее удалось обнаружить Би-би-си, были и запчасти для судов тылового обеспечения проекта 23120 — одно из них, "Всеволод Бобров", принимало участие в боях за остров Змеиный. Всего за май-июль 2022 года оборудование, которое "Адриа Винч" и компании-посредники поставили для кораблей проекта 23120, обошлось в 8,5 тысяч долларов.

Бывший владелец "Адрии Винч" Миливой Перузович тогда признал, что не знать о конечных получателях груза было затруднительно. "Санкции санкциями, а дела идут своим чередом", — резюмировал ситуацию Перузович.

Редакция благодарит директора "Трансперенси Интернешнл-Р" Илью Шуманова за помощь в подготовке материала.

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