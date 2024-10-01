Вечером в понедельник 37-летний мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета в пригороде Шанхая, сообщает ABC News со ссылкой на заявление местной полиции. 18 человек получили ранения и были госпитализированы, трое из них скончались.

По данным полиции, у нападавшего были "личные финансовые разногласия", и он приехал в Шанхай, чтобы "выплеснуть свой гнев". Сообщается, что жизни оставшихся 15 пострадавших ничего не угрожает.

Нападение произошло накануне Дня Китая — национального праздника, знаменующего начало недельных каникул. В это время в стране обычно возрастает туристический поток.

В этом году в КНР произошло уже несколько нападений с ножом в общественных местах. В сентябре 10-летний школьник из Японии был зарезан недалеко от своей школы в Шэньчжэне. В июне было совершено нападение на двух его сограждан на остановке школьного автобуса в Сучжоу, в результате инцидента погиб местный житель, попытавшийся остановить злоумышленника.

Как напоминает Reuters, в 2022 году мужчина устроил резню в одной из больниц Шанхая. Ранения получили 15 человек. По данным властей, нападавший был "обижен на общество" после совершения неудачных инвестиционных сделок. Он был приговорен к смертной казни год спустя.

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