В сентябре около половины жителей России были готовы поддержать завершение войны против Украины без достижения озвученных руководством страны целей "специальной военной операции". Об этом пишет "Холод" со ссылкой на исследования социологических проектов "Хроники" и ExtremeScan.

По данным социологов, в сентябре число россиян, выступающих в поддержку перемирия с Украиной, достигло максимального значения с февраля 2023 года, когда было впервые проведено подобное исследование. За мирное соглашение, в том числе без достижения заявленных Кремлем целей вторжения, выступили 49% опрошенных. Против высказались 33% респондентов, еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Российские власти постоянно меняют официальные цели "спецоперации" в Украине. Первоначально говорилось о "демилитаризации" и "денафицикации" соседней страны, а также о защите жителей Донбасса. В июне 2024 года Владимир Путин назвал условиями для начала переговоров вывод ВСУ с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Помимо всероссийского опроса, исследователи изучили отношение к войне в 10 регионах РФ. Среди них наименьшая поддержка вторжения в Украину зафиксирована в Чечне (39%), Тыве (46%) и Санкт-Петербурге (50%). Активнее всего за продолжение боевых действий выступают жители приграничных регионов РФ.

В российской столице о поддержке войны заявили 53% опрошенных. "В Москве есть антивоенная часть людей, там высокая концентрация активистов. Это люди, которые отвечают "не поддерживаю". Но при этом в целом Москва давно не меньше, чем остальная Россия, поддерживает войну, потому что в Москве высокая концентрация госчиновников, владельцев и работников ВПК и крупных корпораций, бизнеса, выигравшего от войны или просто лояльные работодателю. Они — бенефициары войны", — отметила социолог ExtremeScan Елена Конева.

Похожим образом респонденты отвечали на вопрос о возможном выводе войск РФ из Украины по решению Владимира Путина. Его готовы поддержать 71% опрошенных в Чечне, 54% в Дагестане и 53% в Тыве. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 45%, в приграничных регионах — менее 40%.

Также социологи выяснили, что в сентябре только 14% россиян были готовы отправиться на войну добровольно, этот показатель не изменился в сравнении с первым подобным исследованием в феврале 2023 года. Доля тех, кто не готов ехать на фронт, за это время выросла с 20% до 29%. По приказу властей стать участником боевых действий согласны 32% опрошенных (в феврале прошлого года таких было 42%).

"По словам социологов, наибольшую готовность к мобилизации среди мужчин высказывают граждане в возрасте от 50 до 60 лет. [...] Среди россиян 18–24 лет, которых с большей вероятностью может затронуть мобилизация, на войну по приказу готовы пойти лишь 6,6%", — отмечает "Холод" со ссылкой на социологов.

Исследование проекта "Хроники" проводилось методом телефонного опроса с 10 по 17 сентября. Размер стратифицированной выборки составил 800 человек, погрешность полученных результатов не превышает 3,45%. Проект ExtremeScan с 29 июля по 6 сентября провел 11 опросов: один общероссийский и 10 региональных. Размер выборки каждого опроса составил 500 человек, максимальная погрешность составляет 4,38%.

"В условиях войны полностью доверять результатам опросов общественного мнения невозможно — россияне могут бояться выступать против позиции, которую диктуют государство и пропаганда. За отличное от общей повестки мнение может грозить реальное наказание: именно для таких случаев в России принимали законы о "дискредитации" Вооруженных сил. Однако изучение общественного мнения и мониторинг его динамики — по-прежнему важная и нужная задача, чтобы иметь хоть какое-то представления о настроениях в российском обществе", — предупреждает "Холод".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !