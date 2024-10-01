Необходимо заставить Путина принять Украину как независимое государство, и это возможно лишь при западных гарантиях безопасности, уверен Йенс Столтенберг, покинувший пост главы НАТО.

Любые переговоры о прекращении войны в Украине должны включать гарантии безопасности для этой страны от западных держав, и прежде всего США, уверен Йенс Столтенберг, покинувший 1 октября пост генерального секретаря НАТО. Мирное урегулирование в Украине без западных гарантий приведет к тому, что Россия не будет уважать никакие линии, проведенные на карте, заявил Столтенберг агентству Reuters накануне, в последний день своего пребывания во главе оборонного альянса.

"Когда согласовывается какая-либо линия - будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, мы должны быть абсолютно уверены, что война там закончится", - указал он. Политик при этом напомнил о предыдущих договоренностях по прекращению огня на востоке Украины после начала российской агрессии в 2014 году, которые Россия не сдерживала и нападала вновь.

По словам Столтенберга, Запад не может изменить позицию президента РФ Владимира Путина в отношении Украины. "Но думаю, что мы можем изменить его расчеты, если продемонстрируем, что цена продолжения войны настолько высока, что ему лучше сесть и принять Украину как суверенное независимое государство", - подчеркнул он.

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