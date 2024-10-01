Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинские власти не пойдут "на какие-либо компромиссы относительно своей территориальной целостности и суверенитета".

Заявление об этом было опубликовано на сайте МИД Украины вскоре после громкой публикации в газете Financial Times о трудной ситуации, в которой сейчас оказался Киев. Авторы статьи утверждали со ссылкой на неназванных дипломатов, что во время переговоров в Нью-Йорке Сибига проявил готовность подумать о территориальных компромиссах, чтобы добиться постоянного мира.

Во вторник официальный представитель МИД Украины заявил, что ничего подобного Сибига не говорил, а теперь с опровержением, по всей видимости, выступил и сам министр. В нынешнем заявлении МИД, впрочем, публикация в Financial Times не упоминается.

"Не территориальные компромиссы, а полная ответственность России и возобновление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В другом случае это будет отложенная война, — сказал Сибига во время Варшавского форума по безопасности. — Европа не может себе позволит иметь серые зоны или замороженные конфликты".

Сибига также прокомментировал "План победы", который Владимир Зеленский представил президенту Джо Байдену и другим американским политикам во время своего недавнего визита в США. По словам министра, этот план "не заменяет Формулу мира, а является инструментом, который способствует ее реализации".

Формула мира — украинское видение того, как должна закончиться война — была представлена на Глобальном саммите мира, который состоялся в начале лета в Швейцарии. В числе прочего она предполагает возвращение всех оккупированных территорий Украины, выплату компенсаций и наказание военных преступников.

Россия подобное видение категорически отвергает, ее представителей на Глобальном саммите не было.

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