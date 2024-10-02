Российские военные убили 16 украинских военнопленных около сел Николаевка и Сухой Яр в Покровском районе Донецкой области, утверждает Офис генерального прокурора Украины.

На видео, распространившемся в Telegram-каналах, зафиксировано, как взятые в плен солдаты ВСУ вышли из лесопосадки, а после того, как они выстроились в шеренгу, российские военные открыли по ним огонь на поражение, заявили в Офисе генпрокурора. Раненых добили автоматной очередью.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин назвал это самым массовым известным случаем казни украинских военнопленных на линии фронта. Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в ООН и Международный Красный крест в связи с нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В начале сентября телеканал CNN опубликовал два видео, снятых на линии фронта, на которых, как утверждается, российские военные расстреливают сдавшихся в плен солдат ВСУ. Одно из них было снято под Покровском Донецкой области, второе — в Запорожской области. Костин сказал телеканалу, что с начала войны расследуется 28 подобных инцидентов, в которых погибли 62 украинских военных.

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