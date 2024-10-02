Украинские войска покинули город Угледар на юго-западе Донецкой области, сообщили в оперативно-стратегической группировке ВСУ "Хортица". Это решение объяснили желанием сохранить личный состав и технику, а также занять более выгодное положение для дальнейших боев.

"Понеся многочисленные потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений ВСУ. В результате действий противника возникла угроза оцепления города", — заявили в ОСГ "Хортица".

Как предполагает "Медуза", украинские военные могли покинуть город еще в начале этой недели. Издание отмечает, что на снятых в Угледаре видео, опубликованных российскими источниками, нет никаких указаний на бои в городе 30 сентября и 1 октября, а на административных зданиях вывешены российские флаги. Об оккупации города еще 1 октября сообщил украинский OSINT-проект Deep State.

Бои за Угледар шли с марта 2022 года. Этот небольшой город прикрывал подступы к логистическим центрам, используемым ВСУ для обороны южной части Донбасса. Его несколько раз пытались штурмовать российские войска.

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