Минобороны России официально объявило о захвате Угледара в Донецкой области, сообщает "Медуза".

Город был взят под контроль подразделениями группировки войск "Восток", добавили в ведомстве.

Бои за город Угледар, расположенный на юго-западе Донецкой области, продолжались с конца марта 2022 года. О его захвате еще в начале недели сообщили российские "военкоры" и Z-блогеры. К концу сентября российские войска почти полностью окружили город, 1 октября глава областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин заявил, что армия России вошла в центр Угледара. 2 октября командование оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" сообщило о выходе украинских войск из города.

Владимир Зеленский впервые прокомментировал отвод подразделений ВСУ из Угледара 3 октября на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве. Он заявил, что Россия "разрушает позиции" ВСУ, бойцам которых "надо сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее каких-либо застроек".

Угледар был важной крепостью, прикрывавшей подступы к логистическим центрам обороны южной части Донбасса. И хотя его захват не несет немедленных угроз украинской обороне в Донбассе, в перспективе потеря города может привести к тяжелым для ВСУ последствиям.

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