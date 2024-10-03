В столице федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания Шверине в четверг, 3 октября, состоялись центральные торжества по случаю национального праздника - Дня германского единства. В городском кафедральном соборе отслужили экуменическую мессу, на улицах тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с речью перед 450 приглашенными гостями, среди которых был и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), заявил, что запад и восток страны далеко продвинулись в деле единения, но этот процесс нельзя считать завершенным. Шольц призвал не забывать и о тяготах, которые пришли для многих восточных немцев вместе с обретением свободы.

Беспрецедентные вызовы для Германии

"Я не раскрою здесь никакого секрета: германское воссоединение, конечно, не завершено и спустя 34 года", - констатировал канцлер. Он призвал не забывать, что ни одна другая страна не сталкивалась с испытаниями, подобными тем, с которыми столкнулась Германия: "Стране пришлось объединять в единое целое два государства, которые на протяжении четырех десятилетий строили абсолютно разные модели общества - в экономическом, политическом, культурном и ментальном планах".

Олаф Шольц призвал не забывать и о негативных последствиях воссоединения Германии для жителей восточных земель. "Для миллионов тогдашние перемены означали освобождение и новое начало. Но для миллионов перемены обернулись в последующие годы крушением. Для многих жизнь кончилась, они ощутили, что их знания, опыт и заслуги обесценены. Это тоже является частью истории Германии после 1990 года. Это никогда нельзя забывать и замалчивать", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Комментируя итоги недавних земельных выборов в восточных регионах, в ходе которых до трети избирателей высказались за "авторитарную и национал-радикальную политику", Шольц отметил, что это вредит всей стране. "Потребуется еще много работы, чтобы исправить это", - добавил он.

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