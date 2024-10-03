В Берлине в четверг, 3 октября, прошла одна из самых массовых демонстраций под лозунгом "Нет - войне! Долой оружие" (Nie wieder Krieg - Die Waffen nieder). Ее организатором выступил одноименный альянс, который регулярно проводит подобные акции.

Митинг был приурочен ко Дню единства Германии и начался с собраний в трех разных частях города. На них, по словам устроителей, пришли более 3000 групп и отдельных участников. Все они прошли маршем до колонны Победы в Тиргартене, где и проходило основное мероприятие. По данным полиции, в нем приняли участие 10 тысяч человек, организаторы заявили о 30 тысячах участников.

В Берлине прошла массовая демонстрация "за мир". Собравшиеся протестовали против войн в Украине и на Ближнем Востоке, а также против поставок оружия Киеву и Израилю. Рядом прошла контрдемонстрация в поддержку Украины. Видео корреспондента DW pic.twitter.com/TOciLJSABA — DW на русском (@dw_russian) October 3, 2024

Перед началом выступлений могло сложиться впечатление, что война на Ближнем Востоке волнует собравшихся сильнее, чем вторжение РФ в Украину: флагов Палестины и Ливана было заметно больше. В этот раз обошлось без прямой поддержки террористических организаций ХАМАС, "Хезболлах" и антисемитских выкриков. Впрочем, выступавшие политики больше внимания уделили все же войне в Украине.

Одним из самых заметных спикеров, как и на подобных акциях в прошлом, стала Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), выступившая на этот раз в статусе лидера собственной, левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ). Официально учрежденная в январе 2024 года, ССВ в июне сначала сравнительно неплохо выступила на выборах в Европейский парламент, а в сентябре добилась значительного успеха на выборах в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, где, набрав по 12-15% голосов, вошла в состав парламентов этих восточных федеральных земель.

Тему войны в Украине Вагенкнехт сделала ключевой и на самих выборах, и в переговорах о формировании коалиции, хотя вопросы внешней политики в компетенцию земельных властей не входят. Критики Вагенкнехт подчеркивают, что ее "мирный план" фактически означает призыв к Украине сдаться, а говоря о "компромиссах, без которых нельзя закончить войну", она перечисляет лишь уступки, на которые должен пойти Киев. В связи с этим партию Вагенкнехт называют одним из наиболее влиятельных проводников интересов Кремля в Германии и Европе.

Без обвинений в адрес Путина

Речь на митинге Сара Вагенкнехт начала со слов благодарности первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, без которого, как напомнила она, невозможно было бы представить воссоединение Германии. "Он протянул руку мира Западу. У нас было ощущение, что наконец-то наступил мир, в котором больше нет страха", - вспомнила лидер ССВ окончание холодной войны. "А где мы находимся сегодня, 30 лет спустя? Опять в мире, который горит, где на Ближнем Востоке маячит большая война, где ужасная война бушует в Украине уже два с половиной года", - продолжила Вагенкнехт.

При этом она вновь не стала прямо возлагать на Путина ответственность за войну в Украине, сказав лишь, что "любой, кто начинает войну, военный преступник". "Но, пожалуйста, давайте без двойных стандартов. Если Путин преступник, то как насчет всех американских политиков, которые несут ответственность за многочисленные войны последних лет?" - риторически спросила Вагенкнехт. Заодно Вагенкнехт обвинила в эскалации обстановки правящую в Германии коалицию и отдельно - министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок (Annalena Baerbock), которая, как считает лидер ССВ, "втягивает Германию в войну".

Участники проходившей в это же время в нескольких сотнях метрах контрдемонстрации украинцев резко раскритиковали Сару Вагенкнехт и организаторов митинга за такой подход: "Они не называют Путина и ХАМАС движущими силами войны и агрессии. Это позор".

"Право Киева на самооборону"

Другим обсуждаемым спикером стал эксперт правящей Социал-демократической партии Германии по внешней политике Ральф Штегнер (Ralf Stegner). О намерении выступить на митинге он объявил еще за несколько недель, из-за чего его подвергли резкой критике коллеги по "светофорной" коалиции. Штегнер объяснил, что участие в акции не означает согласия с позициями других выступающих, что он готов выслушивать разные мнения и что тему мирных переговоров нельзя отдавать на откуп популистам.

В итоге социал-демократ практически сразу назвал происходящее в Украине "российской агрессивной войной" и заявил о праве Киева на самооборону. В связи с этим помощь Германии, в том числе военная, носит гуманитарный характер, подчеркнул Ральф Штегнер.

Эти слова вызвали возмущение собравшихся, которые свистом и криками заглушили его выступление. Организаторам пришлось вмешаться, попросив присутствующих дать Штегнеру закончить выступление. Тот подчеркнул, что СДПГ является частью движения за мир, чем вызвал еще одну порцию свиста, и добавил, что война в Украине должна окончиться посредством дипломатии. Затронув тему войны на Ближнем Востоке, Ральф Штегнер успел лишь сказать, что Германия "должна помочь защищать Израиль", после чего его речь вновь утонула в недовольном свисте толпы.

"Ваш мир - наш смертный приговор"

На контрдемонстрации украинцев выступал однопартиец Ральфа Штегнера, председатель комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth). "Мы позволили АдГ (правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". - Ред.) и Саре Вагенкнехт заманить нас в ловушку. Они и их националистически-популистское движение украли концепцию мира. Сверхэмоциональные дебаты создали опасный вакуум, в котором сторонники Украины дискредитируются как поджигатели войны", - заявил Рот. По его словам, поставки оружия Киеву не являются самоцелью, они должны помочь Украине защитить себя и сесть за стол переговоров с позиции силы. "Я левый, но я - эмансипаторный левый. В "Интернационале" нет слов о том, что "мы подчиняемся диктаторам", - заключил социал-демократ Рот.

#b0310 Michael Roth (SPD) hält eine Rede bei der Gegenkundgebung des ukr. Vereins Vitsche. pic.twitter.com/KaNFb6xsXL — Dominik Lenze (@DominikLenze) October 3, 2024

Над толпой, к которой обращались Вагенкнехт и Штегнер, развевались плакаты с надписями "Дипломатия вместо ракет" и "Немедленно прекратить войну - нет поставкам оружия в Украину". "Ваш мир - наш смертный приговор", - отвечала им соседняя демонстрация украинцев.

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