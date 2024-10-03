Может ли Иран рассчитывать на Россию в конфликте с Израилем?

Военно-техническое и военное сотрудничество Тегерана и Москвы связано с войной в Украине, которую Россия начала в 2022 году, а также с ударами Ирана по Израилю, которые могут вылиться в полномасштабный конфликт уже в ближайшее время.

Иран уже поставлял в Россию дроны, которыми российские военные обстреливают Украину. Были и другие поставки, менее крупные.

Однако это военно-техническое сотрудничество могло бы быть намного более серьезным. Например, Россия могла бы продать Ирану партию истребителей Су-35, ранее собранных для продажи Египту в рамках сорвавшейся сделки. Иран высказывал интерес в получении этих самолетов.

Наличие таких истребителей осложнило бы проведение воздушных операций против Ирана. Сейчас иранские ВВС насчитывают всего несколько десятков боевых самолетов — это российские и устаревшие американские модели, оставшиеся после исламской революции 1979 года.

Весной 2023 года иранская телерадиокомпания IRIB процитировала анонимного сотрудника иранской миссии в ООН, который сказал, что сделка совершена, но с тех пор сообщений о передаче самолетов Ирану в СМИ не было.

На стоянке аэродрома дальневосточного авиационного завода КнААЗ остается более 20 истребителей в окраске, которую российский военный аналитический Центр анализа стратегий и технологий называл "египетской". Их можно увидеть даже в сервисе Гугл-карты.

Россия также могла бы передать Ирану средства противовоздушной обороны, например, комплексы ближнего радиуса действия "Панцирь С1". Они могут быть использованы для защиты более дальних систем ПВО или других объектов от ударов израильских ракет.

Как заявляли в Белом доме в 2023 году, российская группа "Вагнер" собиралась передать такую установку либо группе "Хезболла", либо Ирану. Тогда представитель американского Агентства по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американцы готовятся применить "контртеррористические санкции против российских физических и юридических лиц", если такие поставки состоятся.

О реализации этих планов впоследствии ничего не сообщалось.

В свою очередь Иран мог бы поставлять в Россию баллистические ракеты — оперативно-тактические или даже малого радиуса действия. Если бы такие ракеты появились у российской армии, то это сильно изменило бы обстановку в Украине. Дело в том, что баллистические ракеты труднее сбивать, а у России их запасы уменьшились, и она использует их реже, чем крылатые.

В случае войны с Израилем для Ирана, который находится на расстоянии тысячи километров от Израиля, были бы актуальны ракеты средней дальности, тогда как России нужны либо оперативно-тактические, либо малого радиуса c дальностью до 500 километров. Поэтому на возможности обстреливать Израиль эти поставки не отразятся.

Возможная передача ракет выглядела настолько опасной, что стала предметом внешнеполитического напряжения между Москвой и Вашингтоном — в начале сентября президент Джо Байден рассматривал возможность дать разрешение Украине на применение американских ракет против целей в России.

Тогда США, Франция, Германия и Великобритания официально обвинили Иран в поставке баллистических ракет в Россию. По информации, которая попала в прессу, эти ракеты уже прибыли в Россию.

Разрешение на удары по целям в России Киев так и не получил, но и Москва не стала применять в Украине иранские ракеты. Иран официально заявил, что не передавал их России.

Истребители и баллистические ракеты — самые крупные несостоявшиеся поставки, о которых стало известно, потому что информация попала в прессу.

Но они показывают, что потенциал военно-технического сотрудничества у Ирана и России велик и может сказаться на ситуации в регионах.

Однако такое сотрудничество затрагивает интересы Израиля, с которым у России отношения если не близкие, то как минимум не настолько же сильно испорченные, как с другими странами политического Запада.

Израиль до сих пор не поставлял Украине летальное оружие, по крайней мере открыто, хотя запросы со стороны украинского руководства были уже давно.

Киев интересуют высокоэффективные израильские системы противовоздушной обороны, такие как "Железный купол". Израиль вряд ли стал бы передавать Украине системы ПВО из действующей армии, но их строят на экспорт, и, кроме того, две батареи уже имеются в США — их можно передать украинцам с согласия израильтян.

Израиль не оказывает серьезную военную помощь Украине — он участвует только в гуманитарных поставках.

В феврале 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что может рассмотреть возможность оказания военной помощи Украине, не уточняя, какой именно. Однако до сих пор этот вопрос не решился.

Отношения Израиля и России также осложняет тот факт, что военная авиация двух стран действует бок о бок в Сирии, где в воздухе военные самолеты нередко летают совсем рядом друг с другом.

Им постоянно приходится координировать свои действия, чтобы не допустить инцидентов, подобных гибели российского самолета-разведчика в 2018 году. Его по ошибке сбила сирийская ПВО, но в России утверждали, что рядом с ним находились израильские истребители, по которым стреляли сирийцы.

Международные отношения стран на Ближнем Востоке сплетены в такой плотный клубок, что любое интенсивное вмешательство повлечет за собой цепную реакцию проблем с другими странами.

В любом случае Москва и Тегеран явно старались обговорить все детали до эскалации обстановки в регионе.

30 сентября в Тегеран прилетал с визитом российский премьер-министр Михаил Мишустин. Как пишет российская газета "Ведомости", в ходе визита планировалось обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества, но особое внимание было уделено крупным совместным проектам в области транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Означает ли это обмен военными технологиями, неизвестно.

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