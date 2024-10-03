Великобритания передаст Маврикию острова Чагос после многолетних споров

Великобритания объявила, что отказывается от суверенитета над отдаленным, но стратегически важным скоплением островов Чагос в Индийском океане, и передает их Маврикию. Об этом заявили премьер-министры двух стран.

Решение Лондона положило конец десятилетиям напряженных переговоров между Великобританией и Маврикием по поводу архипелага.

В число островов Чагос входит тропический атолл Диего-Гарсия, используемый США в качестве военной базы для кораблей ВМС и бомбардировщиков дальнего действия. В частности, эта база использовалась американской авиацией при налетах на Афганистан и Ирак.

По условиям нового соглашения Британия арендует у Маврикия остров Диего-Гарсия на срок не менее 99 лет, что позволит Соединенным Штатам сохранить там свою военную базу.

По словам корреспондентов Би-би-си, сохранение военной базы — ключевой фактор в условиях растущего геополитического соперничества в регионе между западными странами, Индией и Китаем.

Лидеры Великобритании и Маврикия заявили, что обязуются "обеспечить долгосрочное, безопасное и эффективное функционирование существующей базы на острове Диего-Гарсия, которая играет жизненно важную роль в региональной и глобальной безопасности".

США приветствовали "историческую" сделку. "Это наглядная демонстрация того, что с помощью дипломатии и партнерства страны могут преодолеть давние исторические проблемы и достичь мирных и взаимовыгодных результатов", — сказал президент Байден.

Договор все еще подлежит окончательной доработке, но стороны обещают завершить ее как можно скорее.

"Это важный момент в наших отношениях и демонстрация нашей неизменной приверженности мирному разрешению споров и верховенству закона", — говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота.

Архипелаг Чагос был отделен от Маврикия в 1965 году, когда Маврикий был еще британской колонией. Британия купила его за 3 миллиона фунтов и объявила своей заморской территорией в Индийском океане.

Маврикий обвинял Британию в незаконной колониальной оккупации архипелага, утверждая, что его незаконно заставили отказаться от прав на острова Чагос в 1968 году в обмен на независимость.

В совместном заявлении премьер-министров говорится, что договор "устранит ошибки прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон делу поддержки благополучия чагосцев".

В период между 1968-м и 1974-м годами британские власти выселили более тысячи жителей народности чагос с островов и переселили их на Маврикий и Сейшельские острова, где многие столкнулись с нищетой и дискриминацией.

Лондон неоднократно извинялся за высылку островитян и обещал передать острова Чагос Маврикию, когда они больше не будут нужны для стратегических целей. Однако до недавнего времени Великобритания настаивала на том, что Маврикий не имеет законных прав на острова.

Давление на Британию

После брексита Британия столкнулась с растущей дипломатической изоляцией из-за своих притязаний на острова Чагос. Традиционные союзники стали отказываться от поддержки Лондона в международных инстанциях, в то же время различные органы ООН, включая Международный суд и Генеральную ассамблею, встали на сторону Маврикия и потребовали от Великобритании отдать "последнюю британскую колонию в Африке".

В мае 2019 года Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов (116 против 6) приняла резолюцию (необязательную к исполнению), призывающую Великобританию отказаться от контроля над островами Чагос.

Одновременно маврикийское правительство начало вести все более изощренную кампанию по возвращению контроля над островами — в ООН, в судах и в СМИ, даже высадив десант и установив флаг на архипелаге без разрешения Великобритании.

Переговоры, которые привели к заключению сделки в четверг, начались задолго до того, как Кир Стармер стал премьер-министром.

В рамках нового партнерства Великобритания предоставит Маврикию финансирование, в том числе в области инфраструктуры. Это поможет Маврикию реализовать программу переселения на Чагосские острова — за исключением острова Диего-Гарсия.

У Великобритании остаются еще следующие заморские территории: Ангилья, Бермуды, Британская антарктическая территория, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские острова, Гибралтар, Монтсеррат, острова Питкэрн, остров Святой Елены, Тристан-да-Кунья, острова Теркс и Кайкос.

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