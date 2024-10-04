Отказ от взаимодействия с генсекретарем ООН или самой организацией в условиях эскалации на Ближнем Востоке является контрпродуктивным, отмечается в распространенном среди журналистов заявлении Совбеза.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в четверг, 3 октября, выразил полную поддержку генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу после объявления его персоной нон грата Израилем. "Любое решение отказаться от взаимодействия с генеральным секретарем ООН или самой организацией является контрпродуктивным, особенно в условиях нарастающей напряженности на Ближнем Востоке", - отмечается в распространенном среди журналистов заявлении 15 членов Совбеза.

В документе также подчеркивается необходимость всех стран выстраивать продуктивные и эффективные отношения с председателем Генеральной Ассамблеи ООН и воздерживаться от любых действий, подрывающих его работу, а также работу его офиса. Израиль в заявлении не фигурирует.

Глава МИД Израиля объявил Гутерриша персоной нон грата

В среду, 2 октября, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН персоной нон грата, заявив, что Гуттериш не выступил с безоговорочным осуждением массированного ракетного удара Ирана по Израилю 1 октября. "Любой, кто не может недвусмысленно осудить отвратительную атаку Ирана на Израиль, как это сделали почти все государства мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю", - подчеркнул Кац.

Кроме того, он упрекнул Антониу Гутерриша в том, что тот до сих пор не осудил нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не предпринял попыток объявить ХАМАС террористической организацией. Постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик в беседе с журналистами возразил Кацу, отметив, что Гутерриш неоднократно осуждал действия ХАМАС.

Заявление главы МИД Израиля Дюжжарик охарактеризовал как "очередное нападение на сотрудников ООН со стороны израильского правительства", подчеркнув при этом, что организация продолжит сотрудничество с Израилем на всех уровнях.

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