На южной окраине Бейрута в районе международного аэропорта имени Рафика Харири в ночь на пятницу прогремела серия мощных взрывов.

Близкие к "Хезболле" источники сообщили AFP, что израильская армия нанесла не менее 11 ударов по объектам группировки.

"Израиль нанес удары по южным пригородам 11 раз подряд", — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

Национальное информагентство Ливана (NNA) заявило, что "было зафиксировано более 10 последовательных ударов, что стало одним из самых мощных налетов на южные пригороды Бейрута".

По данным NNA, грохот от ударов был слышен в горных районах за пределами Бейрута.

Армия обороны Израиля не комментировала удары, но ранее призывала мирных жителей на юге Бейрута эвакуироваться.

"Вы находитесь рядом с объектами, принадлежащими "Хезболле", и израильская армия будет работать по ним в ближайшее время", — написал в соцсети X по-арабски представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

Аэропорт Бейрута граничит с районом Дахия — оплотом "Хезболлы" и постоянной целью израильских авиаударов.

Как сообщают портал Axios и телекомпания CNN со ссылкой на источники, целью ударов по Бейруту мог быть двоюродный брат убитого лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Хашим Сафи ад-Дин.

Его называли в качестве вероятного преемника Насраллы на посту главы группировки. Пострадал ли он в результате ударов — неизвестно.

Вечером в четверг источник AFP также сообщал, что еще один израильский удар был направлен на склад рядом с аэропортом Бейрута. Что именно находилось на складе — неясно, пишет агентство.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние сутки в результате израильских ударов погибли 37 человек, 151 получил ранения.

Израиль, в свою очередь, обвинил боевиков "Хезболлы" в запуске около 230 ракет из Ливана по израильской территории в четверг.

"Хезболла" заявила, что в течение дня боевики совершали ракетные обстрелы израильской территории и нападения на солдат, проводящих сухопутную операцию на юге Ливана.

В четверг палестинские власти заявили, что в результате израильского авиаудара лагерю беженцев на оккупированном Западном берегу погибли по меньшей мере 18 человек.

Израильские власти утверждают, что в результате бомбардировки города Тулькарм был убит глава местного отделения ХАМАС и другие члены группировки.

Израильские власти продолжают обдумывать варианты ответа на удары Тегерана баллистическими ракетами по своей территории.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что, по его мнению, полномасштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать.

"Послушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, мы можем ее избежать. Но еще многое предстоит сделать", — сказал он журналистам.

На вопрос, отправит ли он американские войска в Израиль, Байден ответил: "Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защитить Израиль".

Ранее Байден говорил, что консультировался с лидерами стран G7, и все они согласились с тем, что Израиль "имеет право ответить, но должен отвечать пропорционально".

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