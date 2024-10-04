Число погибших в результате урагана "Хелен" превысило 200 человек. Спасатели продолжают искать выживших после стихийного бедствия, которое обрушилось на юго-восток США в конце сентября.

Более половины погибших проживало в Северной Каролине, где целые районы были уничтожены самым разрушительным ураганом со времен урагана "Катрина" 2005 года, который унес жизни более 1800 человек.

Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Без электричества по-прежнему остается более 750 тысяч домов, а многие дороги остаются закрытыми, что мешает отправке помощи в пострадавшие районы.

Президент США Джо Байден, который в последние два дня совершал поездку в пострадавшие районы, в четверг посетил штаты Флорида и Джорджия.

"Я вижу вас, я слышу вас, я скорблю вместе с вами, и я обещаю вам, что мы вас поддержим", — сказал он местным жителям в Рэй-Сити в Джорджии.

Ранее президент одобрил выделение финансовой помощи пострадавшим от стихийного бедствия во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии.

В ближайшие дни ожидается усиление осадков на побережье Мексиканского залива и во Флориде, что может осложнить восстановительные работы, которые оцениваются примерно в 100 млрд долларов.

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил, что если в ближайшие месяцы на США обрушится еще один ураган, федеральные власти будут испытывать трудности с оказанием помощи.

По его словам, администрация Байдена отправила в регион более 8,8 млн порций еды, 7,4 млн литров воды, 150 генераторов и 225 тысяч палаток.

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