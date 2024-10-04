В подконтрольной Кремлю IT-корпорации VK начались массовые увольнения, которые затронули не только специалистов-айтишников, сообщил в пятницу, 4 октября, Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на нескольких работников компании. По их словам, число уволенных уже достигло 300 человек и может увеличиться. Перед сокращением сотрудникам говорят о "точечных увольнениях", предлагают получить два-три оклада и покинуть компанию по собственному желанию.

Еще один источник сообщил, что факт увольнений уже несколько дней "обсуждают в индустрии, но официальных заявлений от компании нет". "В компании не делается никаких объявлений, людей просто тихо ставят перед "предложением", что нужно уволиться через день. Все вынуждены ходить, делая вид, что не замечают слона в комнате", - рассказал один из сотрудников.

В свою очередь источники издания "Новая.Европа" внутри VK полагают, что уволенных уже больше, чем 300 человек. "В некоторых подразделениях сократили около половины всех сотрудников", - пояснил "Новой.Европа" собеседник, близкий к руководству компании. По его словам, внутри компании установлен строгий запрет на публикации о сокращениях и даже их обсуждения внутри чатов. Эту информацию подтвердили "Новой.Европа" два сотрудника VK.

Источники "Осторожно, новости" связывают сокращения с необходимостью оптимизировать расходы корпорации. Согласно данным журнала Forbes, VK входит в пятерку самых убыточных российских компаний. Ее чистый убыток в 2022 году составил, по данным журналистов, 32,6 млрд рублей, в 2023-м - 34,3 млрд рублей. В первой половине 2024 года размер убытка увеличился более чем вдвое, составив 24,6 млрд рублей.

Компания VK на 45 процентов принадлежит "Согазу" Юрия Ковальчука и на 45 процентов - "Газпром-Медиа Холдингу". В самой VK массовые увольнения отрицают. "VK не проводит и не планирует проводить сокращений. Численность сотрудников в VK с начала 2024 года не менялась и составляет порядка 15 000 человек. На данный момент в VK открыты десятки вакансий по разным направлениям", - указали в компании.

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