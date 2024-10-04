Подполковник Пабло Эстрада Мартин, имевший более 1500 часов налета, не успел катапультироваться с самолета.

Истребитель F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании разбился в результате авиакатастрофы. Пилот, подполковник Пабло Эстрада Мартин, погиб. Об этом сообщает испанская редакция ABC.

Авария произошла в пятницу, 4 октября, в провинции Теруэль на востоке Испании. Эстрада, имевший более 1500 часов налета, не успел катапультироваться с F/A-18 и погиб в результате падения.

Причины трагедии пока не установлены.

В испанских Военно-воздушных силах выразили соболезнования родным погибшего пилота, отметив, что тот только недавно возглавлял миссию в Литве, участвовавшую в патрулировании воздушного пространства стран Балтии.

Испания постепенно отказывается от эксплуатации F/A-18, находящихся на вооружении с 1986 года, и работает над заменой на более современные F-35.

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