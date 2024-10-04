США в пятницу, 4 октября, нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Йемена, подконтрольной боевикам-хуситам из проиранской радикальной группировки "Ансар Аллах". Официального сообщения американского командования об этом не было, но сообщения йеменских СМИ, подконтрольных хуситам, подтвердил на условиях анонимности представитель администрации США.

Согласно этим сообщениям, удары наносились с американских военных самолетов и кораблей. Среди целей были аэродром в городе Ходейда на побережье Красного моря и военная база. Несколько объектов были поражены в подконтрольной хуситам столице страны Сане, а также в городе Дхамар.

Йеменский телеканал "Аль-Масира" утверждал, что вместе с американцами удары наносили и британские войска, однако источники в британском правительстве это отрицают. Информации о погибших или пострадавших нет.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !