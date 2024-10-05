Первоначальная реакция Европейского Союза и его стран-членов была однозначной: осуждение "самым решительным образом" террористической атаки ХАМАС на Израиль, в ходе которой 7 октября 2023 года, по данным израильских властей, были убиты около 1200 израильтян и более 250 человек боевики ХАМАС взяли в заложники. Брюссель выразил солидарность с Израилем и признал за ним право "защищаться в соответствии с международным правом от таких жестоких и неизбирательных атак".

Основной тон ЕС остается неизменным и по сей день: Евросоюз продолжает поддерживать Израиль в его праве защищаться от терроризма, отметил в интервью DW Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. И добавил, что ЕС по-прежнему призывает своих партнеров в Израиле учитывать гуманитарные последствия войны в секторе Газа.

По данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате наземного наступления израильской армии в секторе Газе, начатого в ответ на атаки ХАМАС на Израиль, было убито около 41 000 палестинцев.

Солидарность c Израилем и европейское единство

Сразу после 7 октября наступил "вероятно, беспрецедентный момент европейского единства" в отношении Израиля, вспоминает Хью Ловатт, эксперт по Ближнему Востоку из Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Однако уже вскоре появились первые разногласия. Их продемонстрировали дебаты о том, могут ли страны ЕС требовать более длительного прекращения огня в секторе Газа или только лишь нескольких кратких перемирий. Такие государства, как Германия и Чехия, утверждали, что призыв к прекращению огня лишает Израиль права на самооборону.

И изначально они одержали верх над такими государствами, как Ирландия и Испания, придерживавшимися иного мнения. На саммите в октябре 2023 года главы европейских государств и правительств призвали к созданию "гуманитарных коридоров" и к установлению "пауз для гуманитарных целей".

В марте 2024 года заговорили о "немедленной гуманитарной паузе как предпосылке для постоянного прекращения огня". В то же время лидеры стран-членов ЕС регулярно выступали за освобождение заложников и выражали свою обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа. В июне Совет ЕС заявил о "неприемлемом количестве жертв среди гражданского населения" в секторе Газа и призвал обе стороны конфликта сделать все возможное для защиты мирных жителей этого палестинского анклава.

Представительство Израиля при ЕС и НАТО в письменной форме сообщило DW, что страна ценит "дружбу и солидарность", проявленные ЕС после 7 октября, в особенности визит в Израиль главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы после нападения со стороны ХАМАС. Однако тот визит, состоявшийся 13 октября, привел к тому, что фон дер Ляйен подверглась критике в ЕС за слишком однобокую произраильскую позицию.

Война между Израилем и ХАМАС также является темой, активно обсуждаемой в европейском обществе. Например, в немецких и французских университетах прошли как акции солидарности с Израилем, так и демонстрации в поддержку палестинцев.

Война Израиля и ХАМАС - испытание на прочность отношений ЕС с Израилем

На данный момент - через год после нападения ХАМАС на Израиль - отношения последнего с ЕС, по

оценке эксперта по Ближнему Востоку Хью Ловатта, беспрецедентно напряженные. В первую очередь, уточняет эксперт, это связано с действиями Израиля в секторе Газа.

Говоря о наземном наступлении в секторе Газа, Израиль ссылается на свое право на самооборону. И подчеркивает, что по возможности щадит гражданское население анклава и что целью ударов израильских военных являются боевики движения ХАМАС, которое ЕС, Германия, США и многие западные страны признали террористической организацией. Кроме того, израильские власти утверждают, что террористы используют мирных жителей Газы в качестве живого щита.

Между тем даже официальный представитель ЕС по иностранным делам наблюдает некоторое изменение атмосферы в отношениях Евросоюза и Израиля. Петер Стано винит в этом, в частности, "колоссальную гуманитарную катастрофу в секторе Газа и непропорционально большое число погибших среди гражданского населения" палестинского анклава.

В начале сентября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в одиннадцатый раз с 7 октября прошлого года посетила Ближний Восток и высказала свою точку зрения по поводу палестино-израильского конфликта. Она заявила, что только военные действия в секторе Газа не смогут его урегулировать. Бербок также призвала к прекращению огня и раскритиковала строительство Израилем поселений на оккупированном им Западном берегу реки Иордан.

Однако пока неясно, насколько слова европейских партнеров найдут отклик у израильтян. В апреле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречался с Анналеной Бербок и тогдашним главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. После переговоров Нетаньяху сообщил, что, хотя "предложения и советы" партнеров ценные, Израиль будет принимать собственные решения и делать все необходимое для своей самообороны.

Может ли ЕС повлиять на власти Израиля?

"На мой взгляд, проблема ЕС заключается не в недостатке рычагов давления (на Израиль. - Ред.), а скорее в отсутствии внутреннего консенсуса", - комментирует сложившуюся ситуацию Ловатт из ECFR. У Евросоюза, по мнению эксперта, безусловно, есть возможность оказывать влияние на Израиль - Брюссель может ввести санкции или использовать для этого экономические отношения, в том числе соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем.

По данным Евросоюза, он является крупнейшим торговым партнером Израиля. Соглашение об ассоциации, заключенное в 2000 году, создало "институциональные рамки для политического диалога и экономического сотрудничества" между сторонами. Среди прочего, документ содержит положения о соблюдении прав человека и создании зоны свободной торговли - последняя, однако, не распространяется на товары из израильских поселений, возведенных на оккупированных палестинских территориях.

В связи с критической гуманитарной ситуацией в секторе Газа некоторые страны-члены Евросоюза призвали пересмотреть это соглашение. По словам Петера Стано, данное предложение не прошло из-за отсутствия консенсуса. Вместо этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в мае объявил о проведении заседания совместного Совета ассоциации Евросоюз - Израиль. Оно созывается, когда страны-частницы ЕС хотят обсудить отношения с Израилем. По словам Стано, сейчас идет подготовка к заседанию совета.

Представительство Израиля при ЕС подчеркивает, что эта страна - самый важный партнер Евросоюза на Ближнем Востоке и что отношения основаны на общих ценностях и истории. Учитывая и общие вызовы, такие как борьба с терроризмом, ежегодная встреча вполне естественна и отвечает общим интересам, отмечают в представительстве.

Ранее, в апреле, Брюссель впервые ввел санкции против израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу. Дальнейшие ограничения были приняты в июле в связи с нарушениями прав палестинцев на Западном берегу Иордана. Для того, чтобы ввести такие санкции, государства-члены ЕС единогласно проголосовали за них.

Предмет спора - принцип "двух государств для двух народов"

По словам Петера Стано, все страны ЕС едины в одном: они призывают к урегулированию ближневосточного конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов". Иными словами, к созданию в регионе - наряду с Израилем - и независимого палестинского государства. Эта позиция осталось неизменной, несмотря на события, происшедшие после 7 октября 2023 года. Для Евросоюза указанный принцип - "единственное осуществимое решение". Брюссель работает над этим вместе с международными партнерами, например, в рамках ООН.

Нынешнее израильское правительство под руководством Биньямина Нетаньяху уже несколько раз однозначно отвергало этот принцип. Недавно израильский парламент большинством голосов вновь высказался против него.

Если ЕС хочет продвинуть свое видение разрешения палестино-израильского конфликта, на основании принципа "двух государств", то Брюссель, советует аналитик Хью Ловатт, должен предпринять конкретные шаги. Таковые могут включать признание Палестины в качестве независимого государства или введение серьезных санкций против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. В мае Ирландия и Испания официально признали Палестину независимым государством. Словения последовала их примеру в июне. Это означает, что чуть менее дюжины из 27 входящих в ЕС стран на данный момент признают палестинское государство. Германия не входит в их число.

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