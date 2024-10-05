Израильские войска продолжают наземную операцию на юге Ливана, параллельно нанося ракетные удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" в столичном Бейруте, который, как передает корреспондент Би-би-си, окончательно превратился в зону боевых действий.

В субботу утром израильское командование объявило об уничтожении "начиненных взрывчаткой" оружейных складов "Хезболлы", которые были устроены "в горах, зарослях и густо застроенных районах".

Обитателей последних об ударах предупредили заранее, дав мирным жителям время на эвакуацию. Впрочем, как сообщают корреспонденты Би-би-си, все желающие покинуть эту территорию давно бежали оттуда на север, в Сирию.

По данным ООН, "в результате израильских авиаударов" из Ливана в Сирию хлынул поток беженцев, который оценивается в 200-300 тыс. человек.

Вечером в пятницу израильская авиация нанесла удар по основному пункту пересечения границы между двумя странами, фактически перекрыв доступ автотранспорта: теперь границу можно пересечь только пешком.

Израильские военные также заявили, что "ликвидировали шахты туннелей, используемых террористами "Хезболлы"" в приграничных районах, попутно убив десятки боевиков, а также разрушили одну из расположенных на юге страны мечетей, которую группировка якобы использовала в качестве командного центра.

Кроме того, ночью ракетный удар был нанесен по жилому дому в Триполи, расположенном в 3000 км от Бейрута, в результате чего был убит новый лидер военизированного крыла ХАМАС Саид Атталла — вместе с женой и детьми.

Руководство ХАМАС подтвердило, что Атталла, его жена и две дочери действительно погибли в результате "сионистской бомбардировки" лагеря беженцев Беддауи под Триполи.

Представители "Хезболлы", ранее заявившие, что отразили нападение Израиля в ночь на субботу, спустя несколько часов сообщили, что столкновения с израильскими войсками в приграничных районах продолжаются.

Страны Запада спешно эвакуируют из Ливана своих граждан. Рейсы из аэропорта Бейрута отправляются даже на фоне ежедневных израильских ударов по близлежащим районам города.

Как сообщает агентство Reuters, в общей сложности эвакуацию проводят более двух десятков стран. Одни покупают своим гражданам билеты на существующие коммерческие рейсы, другие организуют для них чартерные рейсы.

Некоторые страны даже напрямую вывозят граждан из Ливана военными самолетами — как это сделала, например, Южная Корея, забрав из Бейрута военным бортом почти 100 человек.

Израиль также объясняет проведение военной операции в Ливане тем, что тысячи израильтян, бежавших из северных районов страны, не могут вернуться домой из-за угрозы нападения "Хезболлы".

Многим бежавшим из своих домов ливанцев возвращаться некуда.

"Все наши дома разрушены, — сказал журналистам в центре Бейрута один из сотен тысяч вынужденных переселенцев Ибрагим Наззаль. — Не знаю, куда мы вернемся…".

С 23 сентября, когда Израиль начал активно наносить удары по опорным пунктам "Хезболлы" в Ливане, в общей сложности там было убито уже более 1100 человек.

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