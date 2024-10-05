В четверг, 3 октября, на оккупированной Россией территории Донецкой области Украины погибли более 20 военнослужащих, среди которых шесть северокорейских офицеров, сообщает украинское интернет-издание Kyiv Post, ссылаясь на источники в украинской разведке. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на "Украинскую правду".

Северокорейские офицеры прибыли для консультаций со своими российскими коллегами. Еще трое северокорейских военных получили ранения.

Перед ракетным ударом россияне демонстрировали представителям Северной Кореи, как проходит обучение личного состава для наступления и обороны, сообщают российские социальные медиа.

В июне появились сообщения, что Северная Корея планирует направить военные строительные и инженерные силы для "восстановительных работ" на оккупированной территории Донецкой области.

Западные разведывательные службы считают, что половина из примерно трех миллионов артиллерийских снарядов, которые Россия использует за год, были поставлены Северной Кореей.

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