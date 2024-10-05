Украина и ее западные союзники обсуждают возможный компромисс, согласно которому Киев мог бы получить членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса о временно оккупированных Россией территориях в будущем, сообщает британская газета Financial Times, пишет агентство LETA.

Западные дипломаты и все большее число украинских должностных лиц склоняются к идее, что значительные гарантии безопасности могут стать основой для переговорного решения, при котором Россия "де-факто", но не "де-юре" будет контролировать всю оккупированную украинскую территорию или ее часть.

Ни Киев, ни его сторонники не предлагают признавать суверенитет России над пятой частью территории Украины, которую она незаконно оккупировала.

Признание этого факта могло бы способствовать дальнейшей российской агрессии и серьезно подорвать международный правопорядок.

Вместо этого предполагается достижение тихого соглашения о том, что эти земли в будущем должны быть возвращены дипломатическим путем.

США опасаются взять Украину под "крышу" 5-й статьи договора НАТО, пока война не закончилась. Напомним, что 5-я статья гласит, что нападение на одну страну НАТО является нападением на весь Североатлантический альянс. Соответственно, страны НАТО должны оказать помощь стране, подвергшейся нападению.

Тем не менее, некоторые союзники Украины указывают на то, что такая возможность все еще может быть реальной.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно в интервью Financial Times напомнил, что гарантии безопасности, предоставляемые США Японии, не распространяются на Курильские острова, четыре из которых Япония считает своими, но которые находятся под контролем России.

Он также привел в пример Германию, которая присоединилась к НАТО в 1955 году, несмотря на то, что страна была разделена. Под защитой НАТО находилась только Западная Германия.

Газета сообщает, что модель Западной Германии для Украины обсуждается в дипломатических кругах уже более 18 месяцев. Теперь эта идея становится все более актуальной и на официальном уровне.

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