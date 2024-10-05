В Силах обороны юга Украины прогнозируют в ближайшие дни активизацию штурмовых действий российских войск в районе населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области с целью взять под огневой контроль украинские логистические пути, сообщает Русская служба BBC.

О таком сценарии пишет "Украинская правда" со ссылкой на представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, отмечает Русская служба BBC.

"Там, где Орехов, Новая Токмачка — это так называемый "роботинский выступ"… Если здесь будет какой-то прорыв, то противник может взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, там, где наши Силы обороны держат и Донецкую область, и южную часть Запорожской области", — сказал Волошин, добавив, что российская армия попытается взять это под контроль, "чтобы обрезать нашу логистику".

По его словам, на этом направлении "сейчас продолжаются и готовятся еще новые штурмовые действия".

"По данным нашей разведки, под Ореховым и Роботиным, в частности, готовятся новые штурмовые группы, враг перебрасывает туда личный состав, проводит рекогносцировку, разведку, проводит логистическое обеспечение и в недалеком будущем, через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмовые действия", — цитирует "Украинская правда" спикера Сил обороны юга Владислава Волошина.

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