Американская газета New York Times анализирует стратегию Украины на нынешнем этапе войны с Россией и делает вывод, что ВСУ пытаются победить российскую армию, истощив ее ресурсы в тяжелой и кровопролитной битве за города Донбасса. Насколько успешной окажется такая тактика — пока неясно, считают авторы публикации.

Журналисты NYT напоминают, что за последний год Украина потеряла несколько городов в Донецкой области — но только после ожесточенных битв, в которых армия РФ теряла большое число военных и техники.

Военный эксперт Николай Белесков из украинского государственного Института стратегических исследований назвал это в интервью изданию стратегией "обмена пространства на российские потери".

"Вопрос в том, сколько они потеряют, пока не поймут, что это бессмысленно", — цитирует NYT военного из 411-го батальона ВСУ, который воюет в районе Покровска. Однако, по его словам, некоторые украинские командиры также "предпочитают покидать позицию или населенный пункт, если это снижает число потерь среди личного состава".

Наступление ВСУ в Курской области способствовало истощению украинских ресурсов, считают некоторые из опрошенных изданием аналитиков.

Военный эксперт Паси Паронинен из финской компании Black Bird Group отмечает, что за последние два месяца армия РФ захватила около 700 квадратных километров украинской территории, что примерно втрое больше, чем было оккупировано в июне и июле.

Однако для выполнения российской цели по захвату всей Донецкой области еще очень далеко, продолжает издание. Для этого армии РФ нужно будет взять под контроль еще около 10 тыс. квадратных километров, то есть примерно в пять раз больше, чем было оккупировано в течение последнего года.

При этом, по данным, на которые ссылаются авторы публикации, Россия ежедневно теряет в Украине почти 1,2 тыс. военных убитыми и ранеными, а число поврежденной российской бронетехники примерно втрое превышает украинские потери.

Как считают эксперты британского Королевского института Королевского института оборонных исследований (RUSI), при нынешнем темпе российских потерь и скорости производства на российских заводах, тяжелая техника у России закончится к 2026 году.

Однако существенные потери несет и Украина, обладающая значительно меньшими ресурсами как с точки зрения численности призывников, так и потенциала военной промышленности, продолжают авторы публикации.

По мнению экспертов, с которыми поговорили авторы NYT, Украина способна выдержать битву за Донбасс и ждать момента, пока российские потери начнут приобретать кумулятивный эффект.

Но некоторые собеседники издания считают, что риск для ВСУ вырос после начала их операции в Курской области.

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