Московский городской суд назначил 72-летнему гражданину США Стивену Хаббарду шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима, признав его виновным в наемничестве. Американец попал в плен в 2022 году в Харьковской области, где жил с 2014 года. По версии российского следствия, он состоял в территориальной обороне. Его родственники, как пишут СМИ, не верят в это и рассказывают о пророссийских взглядах Хаббарда.

О деле Хаббарда стало известно только 27 сентября, когда государственное агентство "РИА Новости" сообщило, что в Москве начался суд над "72-летним американским наемником", обвиняемым в участии в "вооруженном конфликте на стороне Украины".

До этого ни российские, ни американские СМИ о Хаббарде не писали, а теперь стало известно, что Стивен Джеймс Хаббард — уроженец Мичигана, гражданин США, пенсионер, переехавший в Украину в 2014 году. Он жил в городе Изюм в Харьковской области с женщиной, "которую называл женой", "позже она его бросила" (цитаты по "РИА Новости").

Российские СМИ передавали, что Хаббард в суде признал вину. Что именно он говорил, неизвестно, поскольку процесс проходил в закрытом режиме.

Агентство Reuters писало, что сестра Хаббарда и еще один родственник поставили под сомнение его признание вины. Они рассказали изданию, что он придерживается пророссийских взглядов и вряд ли взял бы в руки оружие в своем возрасте.

В свою очередь "РИА Новости" утверждало, что Хаббард признался в получении денег за участие в боевых действиях на стороне Украины. В пресс-релизе Мосгорсуда о приговоре американскому пенсионеру уточняется, что он якобы "ежемесячно получал денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США".

По версии следствия, американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны в городе Изюме, "подведомственным Минобороны Украины". Этого оказалось достаточно, чтобы Мосгорсуд признал его виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Эта статья предусматривает наказание от семи до 15 лет колонии. Прокурор просил приговорить Хаббарда к семи, приняв во внимание преклонный возраст и признание вины.

Однако суд в своем пресс-релизе разъясняет: Хаббард признан виновным по статье в редакции 2009 года, которая до 14 июля 2022 года предусматривала санкцию в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. С чем это связано, неизвестно. Так или иначе, суд приговорил американского пенсионера к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима.

Би-би-си не знает позицию защиты Хаббарда. Агентство Reuters ранее сообщало, что его журналистам не удалось связаться с его адвокатом.

По версии российских следователей, в Украине американскому пенсионеру предоставили не только деньги, но и обучение, оружие и боеприпасы, когда он якобы записался в территориальную оборону. Он был задержан российскими военными 2 апреля 2022 года, писало "РИА Новости".

В понедельник Хаббард сидел в стеклянной клетке зала суда в наручниках. Он с трудом встал, чтобы выслушать приговор, сняв головной убор и обнажив бритую голову, пишет Reuters. Хаббард выслушал судью без видимых эмоций, прежде чем посовещаться со своим адвокатом, который снова отказался давать комментарии журналистам. По данным "РИА Новости", адвокат Хаббарда подаст апелляцию.

МИД Украины не ответил на многочисленные просьбы прокомментировать ситуацию, а представитель посольства США в Москве заявил, что ему известно о задержании американского гражданина, но отказался от дальнейших комментариев, отмечает Reuters.

Сестра Хаббарда рассказывала журналистам, что ее брат отдалился от семьи, несколько десятилетий преподавая английский язык за границей, в том числе в Японии и на Кипре. По ее словам, Хаббард переехал в Украину в 2014 году и жил там некоторое время с украинкой, выживая на небольшую пенсию около 300 долларов в месяц. Он никогда не учил русский или украинский язык и имел мало связей с местными жителями, говорила Фокс.

Хаббард — один из десятка американцев, находящихся за решеткой в ​​России почти через два месяца после рекордного обмена заключенными 1 августа между Москвой и Западом, в результате которого были освобождены трое американцев и десятки других заключенных.

В понедельник в России был вынесен еще один приговор американскому гражданину. Суд в Воронеже назначил семь лет и один месяц колонии Роберту Гилману. Ранее он был осужден за нападение на сотрудника российской полиции, а теперь — по делу о нападении на сотрудников колонии и следователя, сообщили в суде.

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