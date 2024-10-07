6 октября стало известно, что в Харьковской области в ходе боев погиб российский оппозиционный активист Ильдар Дадин. Это история человека-одиночки. Он стал первым в России, получившим тюремный срок за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Первым он публично рассказал о пытках в карельской колонии, где он отбывал наказание. А войну России и Украины воспринял как настолько несправедливую, что пошел воевать на стороне ВСУ.

Оппозиция

Ильдару Дадину было 42 года, он из подмосковного города Железнодорожный. Учился в столичном институте стали и сплавов, служил в армии на флоте, увлекался боксом, работал охранником.

В своих интервью середины 2010-х годов он рассказывал, что вообще не интересовался политикой до событий 2011–2012 годов, когда по всей России прошли акции против фальсификаций на выборах в Госдуму. В Москве и многих городах России они тогда стали самыми многочисленными с начала 1990-х годов.

"До конца 2011 года я вообще не знал, что в России есть протестное движение, есть тот беспредел, о котором я узнал впоследствии. Я узнал об этом, когда увидел в конце 2011 года мощнейшие фальсификации на выборах", — говорил он в интервью "Открытой России".

Впоследствии он несколько раз был наблюдателем на выборах. Например, на президентских в 2012 году работал в штабе бизнесмена Михаила Прохорова.

6 мая 2012 года его задержала полиция на акции протеста, из которой потом вырастет "болотное дело", — по названию Болотной площади, где в тот день происходили столкновения оппозиционеров с силовиками. Тогда более 30 человек обвинили в сопротивлении полиции, многие получили реальный срок. Сейчас считается, что это было самым большим политическим делом в современной России.

Дадин не стал фигурантом этого дела, но много раз выступал в поддержку его участников. При этом протестные акции, в которых участвовал Дадин, были немногочисленными, новости о них даже не всегда попадали в СМИ.

Например, 6 августа 2014 года Дадина задержали в ходе серии одиночных пикетов в поддержку фигурантов "болотного дела". В августе и сентябре того же года — просто за пикеты с оппозиционными лозунгами. В декабре 2014-го — за перекрытие Мясницкой улицы в Москве, тогда Дадин и еще несколько активистов скандировали: "Сегодня Киев, завтра Москва", намекая на то, что в столице России тоже могут быть уличные выступления, которые приведут к смене власти.

15 января 2015-го Дадин получил 15 суток за пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега, которые получили условный и реальный сроки соответственно по делу "Ив Роше" — о якобы мошенничестве с этой компанией (потом Европейский суд по правам человека признает, что право братьев на справедливый суд было нарушено).

После этого против Дадина и возбудили дело по статье 212.1 УК РФ. Она появилась в июле 2014 года и предусматривала тюремный срок за неоднократное нарушение правил проведения уличных акций. В декабре 2015-го Басманный суд приговорил Дадина к трем годам лишения свободы. Это был первый приговор по этой статье и настолько неожиданно жесткий, что саму эту статью УК начали называть "дадинской".

Колония

В октябре 2015 года Ильдар Дадин написал из колонии письмо своей жене Анастасии Зотовой, а та передала его "Медузе". Редакция издание решила опубликовать это письмо целиком. Оно набрало сотни тысяч просмотров и стало поводом для всероссийского скандала.

Дадин наговорил этот текст своему адвокату Алексею Липцеру (позже он был одним из адвокатов Алексея Навального, осенью 2023-го его арестовали по обвинению в участии в экстремистском сообществе) во время свидания в ИК-7 в карельском городе Сегежа.

"Настя! Если решишь опубликовать информацию о происходящем со мной, то попробуй распространить ее как можно более широко. Это увеличит шансы на то, что я останусь жив", — так начиналось это письмо.

Дадин рассказал, что руководители ИК-7 во главе с майором Сергеем Коссиевым систематически пытали его и других осужденных. Он говорил, что его избивали 10-12 человек одновременно, опускали голову в унитаз, подвешивали в наручниках и грозили изнасилованием.

Скандал привел к тому, что Дадина этапировали из Карелии в колонию на Алтае. А против руководства колонии возбудили уголовное дело, которое расследовалось очень долго, ФСИН многократно обвинял Дадина в притворстве. Но в итоге в 2019 году начальник колонии Сергей Коссиев и его заместитель Анатолий Луист получили 2,5 и 3 года соответственно за злоупотребление полномочиями. При этом в заключении оба находились около полугода и потом вышли на свободу.

Война

Дадин вышел на свободу и, дойдя до Верховного и Конституционного судов, добился реабилитации и отмены своего приговора в 2017-м, тогда же суд обязал государство выплатить ему около 2 млн рублей, но признал, что сама статья 212.1 УК РФ соответствует Конституции России.

Он продолжил участие в небольших акциях протеста, про которые по-прежнему не всегда писали СМИ. Его еще не раз задерживали, иногда суд штрафовал его, иногда его просто отпускали из полиции без протокола. Ни к какой оппозиционной организации он не присоединялся.

В августе 2023 года Дадин рассказал "Медиазоне", что уехал из России в Польшу, потом попал на территорию Украины и вступил в ВСУ. "Я понял: единственное, что мне осталось, либо выходить, и пусть меня уже убивают или сажают в России, но делать что-то более прямое, либо ехать в Украину и с оружием в руках противостоять этому страшному злу", — так объяснял он свои мотивы.

Дадин, с его слов, уехал в Польшу в марте 2022-го, получил документ, дающий право на жительство в стране, затем он с этим документом уехал в Украину и там летом 2023-го присоединился к "Сибирскому батальону", который объединяет россиян, решивших воевать на стороне ВСУ.

О последнем годе его жизни известно — в условиях войны — крайне мало. Он выбрал себе позывной "Ганди" — в честь индийского политика Махатмы Ганди, сторонника идеи ненасильственного сопротивления. При этом говорил, что "крайняя форма, чтобы остановить убийц — это, соответственно, убить убийцу".

6 и 7 октября журналистка Ксения Ларина, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, а также украинские СМИ сообщили о том, что Дадин погиб в Харьковской области в ходе артиллерийского обстрела.

Журналист Андрей Лошак написал: "Так получилось, что совсем незадолго до гибели Дадина мой хороший приятель, немного знавший его лично, связался с ним в одном из мессенджеров. На рядовой вопрос, как твои дела, Дадина прорвало. Мне кажется, все про него как будто подзабыли, и он обрушил на моего друга все, что у него накопилось. И это была страшная и беспощадная правда про войну. Дадин чудовищно страдал. Его честь, совесть и человеческое достоинство столкнулись с "окопной правдой" и примирить эту правду со справедливостью у него не получилось".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !