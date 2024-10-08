Совет Евросоюза ввел дополнительные критерии для введения санкций против физических и юридических лиц, связанных с правительством России. Теперь их смогут накладывать за "подрыв основополагающих ценностей ЕС и стран-членов".

Также ограничения в рамках этого механизма могут быть введены за "подрыв безопасности, независимости и целостности" государств ЕС и третьих стран.

Как утверждается в пресс-релизе, благодаря расширению критериев для наложения санкций Евросоюз сможет противостоять гибридным угрозам: вмешательству в выборы, подрыву демократических институтов, саботажу экономической деятельности и критической инфраструктуры, скоординированному распространению дезинформации, инструментализированной миграции, кибератакам и другим операциям.

По мнению Совета ЕС, Россия проводит гибридные операции на территории и на границах Евросоюза, что представляет опасность для государств-членов. На этом фоне с инициативой разработать новый санкционный механизм выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В случае включения человека в черный список за "дестабилизирующие действия" ему будет закрыт въезд в Евросоюз. Счета попавших под санкции людей и организаций в европейских банках и прочие активы будут заморожены, а граждане и компании ЕС не смогут предоставлять им средства.

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