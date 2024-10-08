Великобритания ввела санкции в отношении РФ за использовании химического оружия на поле боя в Украине. Штрафным мерам подвергнуты российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и их командующий Игорь Кириллов, обвиняющийся в причастности к использованию химического оружия и к распространению дезинформации, заявило британское правительство во вторник, 8 октября.

Кроме того, в черный список включены 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны РФ, имеющие отношение к разработке химического и биологического оружия, отмечается далее.

Лондон обвинил Россию в использовании на поле боя хлорпикрина

Как указывается в заявлении, "российские войска открыто признали использование опасного химического оружия на поле боя". Речь идет о применении хлорпикрина, впервые использовавшегося на полях сражений в Первой мировой войне. Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) квалифицирует это токсичное удушающее вещество как химическое оружие.

"Великобритания осуждает грубое нарушение Россией Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и призывает Россию немедленно прекратить все подобные действия", - заявили в Лондоне. Правительство Великобритании также напомнило об отравлениях боевым веществом "Новичок" Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году и Алексея Навального в 2020 году.

Власти Великобритании продолжат поддерживать Украину

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми пообещал "не сидеть сложа руки", пока президент РФ Владимир Путин и его "мафиозное государство" попирают международное право. "Жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна, и я использую весь арсенал имеющихся у меня полномочий для борьбы с вредоносной деятельностью России", - указал он.

В Лондоне также в очередной раз подчеркнули, что продолжат принимать жесткие меры в отношении нарушителей международного права, а также поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". "Великобритания непоколебимо поддерживает борьбу Украины за свободу, независимость и победу перед лицом этих варварских атак", - добавило британское правительство.

Ранее санкции в отношении России за использование химического оружия в Украине ввели США.

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