Ливанская радикальная группировка "Хезболлах" выпустила около 135 ракет по территории Израиля. Обстрел во вторник, 8 октября, направлен на цели на севере Израиля и в особенности на Хайфу - третий по величине город страны, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Большую часть ракет удалось перехватить, но несколько упали в Хайфе и ее пригородах, в частности, в Кирьят-Моцкине, указывается далее. По данным СМИ, обломки упали также на жилой дом в пригороде Хайфы Кирьят-Яме.

Одна женщина получила легкое ранение

В результате одна женщина получила легкое осколочное ранение руки, заявила спасательная служба "Маген Давид Адом" в X.

Как указывают газета Times of Israel, израильский телеканал N12 и другие израильские СМИ, это сильнейший обстрел Израиля со стороны Ливана за год, прошедший с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Обстрел Хайфы начался сразу после выступления Наима Касема - заместителя главаря "Хезболлах" Хасана Насраллы, убитого 27 сентября в результате израильского удара по Бейруту.

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