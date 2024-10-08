Армия обороны Израиля убила преемника лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы и его следующего преемника, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в обращении к гражданам Ливана, пишет "Медуза".

"У Израиля есть право защищать себя. У Израиля есть и право победить — и он это сделает. Мы ослабили возможности "Хизбаллы". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, и преемника Насраллы, и его преемника", — сказал Нетаниягу, обращаясь к ливанцам на английском языке.

ראש הממשלה נתניהו בפנייה ישירה לאזרחי לבנון: "עומדת בפניכם הזדמנות להציל את לבנון - לפני שתיפול לתוך תהום של הרס וסבל בדומה לעזה" pic.twitter.com/2X8TC2Ep5F — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 8, 2024

После смерти Хасана Насраллы, погибшего в результате удара израильской авиации по Бейруту, его преемником стал Хашем Сафиеддин. 5 октября телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что накануне ночью он был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту. Армия обороны Израиля его убийство официально не подтверждала, но 8 октября, за несколько часов до обращения Нетаниягу, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Сафиеддин "вероятно, был убит" в результате удара по Бейруту.

Имя следующего за Сафиеддином преемника Насраллы Нетаниягу в своем обращении к ливанцам не назвал.

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