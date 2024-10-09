Глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что российская разведка поставила перед собой цель устроить "хаос на британских и европейских улицах", и предупредил, что Великобритания сейчас сталкивается с самой сложной и многослойной угрозой за всю свою историю.

После начала российского вторжения в Украину из Европы были высланы более 750 российских дипломатов, многие из которых, по данным западных правительств, были шпионами.

По словам Маккаллума, российские спецслужбы выполняют "постоянную миссию по созданию хаоса на британских и европейских улицах" с помощью "поджогов, саботажа и многого другого".

Глава разведки не уточнил, какие именно акции он имеет в виду, однако в последнее время власти Британии и других европейских государств сообщали о раскрытии нескольких заговоров российских спецслужб, направленных на организацию диверсий.

В том числе в начале октября в Лондоне начался суд над обвиняемыми в поджоге здания в Лондоне, принадлежащего украинским бизнесменам. По версии прокуратуры, они действовали по заказу российской ЧВК "Вагнер".

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об аресте девяти человек, которым предъявлены обвинения в организации на территории нескольких стран Европы различных диверсий по заданию российских спецслужб.

В апреле в Германии были арестованы двое мужчин, которых подозревают в планировании диверсий по поручению российской секретной службы. По мнению прокуратуры, эти люди намеревались организовать нападения на американские военные базы в Германии, где обучаются украинские военнослужащие.

Власти России как правило отвергают обвинения в организации диверсий в Британии и других странах Европы, утверждая, что Лондон пытается "разгонять антироссийскую истерию".

В своем выступлении Маккаллум обратился к желающим работать на враждебные государства: "Если вы берете деньги у Ирана, России или любого другого государства, чтобы совершить незаконные действия в Великобритании, вы обрушите на себя всю тяжесть аппарата национальной безопасности. Это выбор, о котором вы пожалеете".

Не только Россия, но и Иран

С 2022 года службе удалось раскрыть 20 заговоров, организованных при поддержке Ирана, рассказал Маккаллум на брифинге в контртеррористическом оперативном центре МИ-5 в Лондоне.

Угроза со стороны Ирана возросла "в беспрецедентных масштабах", сказал Маккаллум. По его словам, Иран наряду с Россией, использует всевозможных прокси, в том числе организованную преступность, для "выполнения своей грязной работы".

По словам главы МИ-5, сочетание угроз, связанных с терроризмом, и угроз со стороны государственных разведывательных структур других стран означает, что у его спецслужбы "чертовски сложная работа".

Маккаллум сообщил, что с 2017 года удалось предотвратить 43 нападения в Великобритании, находившихся на поздних стадиях планирования. Некоторые заговорщики, по его словам, пытались заполучить огнестрельное оружие и взрывчатку.

В контртеррористической работе МИ-5 примерно 75% приходится на исламистов и 25% — на крайне правых, хотя, как сказал Маккаллум, существует "головокружительный спектр убеждений и идеологий", поскольку люди получают доступ к различным теориям заговора и дезинформации в интернете.

"Первые 20 лет моей карьеры здесь были заполнены террористическими угрозами. Теперь к ним прибавлялись государственные заказные убийства и диверсии на фоне крупной европейской сухопутной войны", — сказал он.

Маккаллум также выразил обеспокоенность по поводу количества молодых людей, приобщающихся к экстремизму в интернете.

По его словам, возраст около 13% людей, находящихся под следствием за причастность к терроризму, моложе 18 лет. За последние три года этот показатель утроился.

Отдельно Маккаллум рассказал о широком спектре угроз, с которыми сталкивается страна и которые усугубляет интернет.

По его словам, значительную угрозу представляют одиночки, черпающие вдохновение в интернете.

"В темных уголках интернета цена разговоров невелика. Отделить настоящих заговорщиков от диванных экстремистов — сложная задача, — сказал он журналистам. — Анонимные связи в сети часто не имеют никакого значения, но небольшая часть выливается в реальные смертоносные действия".

По его словам, разведка сталкивается с серьезными трудностями, имея дело с потенциальными террористами, лишь в общих чертах представляющими себе идеологию, которой вдохновляются.

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