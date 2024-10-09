Венгрия не позволила Евросоюзу перейти к заморозке российских активов на три года вместо действующего продления каждые шесть месяцев и тем самым поставила под вопрос возможность выдачи Украине кредита в 35 млрд евро, анонсированного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщил телеканал Euronews, который принадлежит бизнесменам, связанным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Обеспечением кредита Украине должны были стать проценты от замороженных российских активов на счетах западных финансовых организаций, однако риск разморозки из-за позиции какой-либо из стран ЕС может угрожать этому проекту. Министр финансов Венгрии Михай Варга объяснил позицию Будапешта желанием дождаться результатов президентских выборов в США.

"Мы считаем, что этот вопрос — продление российских санкций — должен быть решен после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении по этому вопросу пойдет будущая администрация США. Вы можете видеть президентские выборы и предвыборную кампанию: есть два абсолютно разных пути решения этой проблемы. Один — в направлении мира. И другой — продолжать войну", — заявил Варга по окончании министерской встречи в Люксембурге.

Остальные страны Евросоюза поддержали продление заморозки российских активов и выделение Украине кредита. Еврокомиссар Паоло Джентилони назвал это "псевдоединогласной" поддержкой.

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, решив противостоять России в феврале 2022 года, поступил безответственно. В связи с этим Орбан напомнил о событиях 1956 года в Венгрии, когда 23 октября венгры выступили против социалистических властей страны, а через 12 дней восстание было подавлено советской армией.

"Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, поскольку это безответственно: он втянул свою страну в оборонительную войну. Столько людей погибли, столько территорий потеряно", — пояснил советник венгерского премьер-министра.

Сам Виктор Орбан летом прошлого года говорил, что нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт в Украине. Ранее он неоднократно заявлял, что руководство Евросоюза и другие страны ЕС пытаются сделать это, призывая Будапешт начать поставки оружия Киеву, но венгерские власти "находятся на стороне мира".

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