В американском штате Флорида в среду, 9 октября, зафиксированы несколько торнадо, которые затронули различные части штата еще до возможного прихода разрушительного урагана "Милтон".

Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила двухуровневые предупреждения о торнадо для большей части Флориды — как о возможных торнадо в ближайшее время, так и о тех, которые уже происходят или вот-вот начнутся. NWS предупредила жителей немедленно искать укрытия и переждать стихийное бедствие в безопасных местах.

Предупреждения о торнадо различного уровня касаются около 12 миллионов жителей Флориды.

Жители США зафиксировали несколько торнадо, опубликовав впечатляющие видеоролики в социальных сетях. Утром в среду NWS сообщила о нескольких торнадо, в том числе об одном, которое пересекло крупное шоссе Interstate 75 на северо-западе от Майами.

"В настоящее время сложились очень благоприятные условия для быстрых и крайне опасных торнадо", — предупредили в NWS.

Сообщается, что в среду Флориду может затронуть потенциально разрушительный ураган "Милтон". В понедельник, когда "Милтон" набирал силу в Мексиканском заливе, ему была присвоена высшая, пятая категория, но по мере приближения к берегам Флориды его мощь снизилась до четвертой категории. Тем не менее, даже с этой силой прогнозируется, что "Милтон" может нанести значительные разрушения и привести к жертвам среди населения. В США ураганы третьей, четвертой и пятой категорий считаются потенциально разрушительными.

🚨#BREAKING: Mutiple tornados are being reported as one can be seen crossing west I-75 ⁰⁰📌#Miccosukee | #Florida



Watch as traffic cameras on I-75 near Miccosukee, Florida, capture a dramatic scene of a tornado crossing the highway, part of the severe weather associated with… pic.twitter.com/rlEJTNmVu2 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 9, 2024

Tornado footage from Clewiston, Florida, as Hurricane Milton approaches hours from landfall. pic.twitter.com/SLndb7EFP9 — AccuWeather (@accuweather) October 9, 2024

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