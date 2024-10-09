В американском штате Флорида в среду, 9 октября, зафиксированы несколько торнадо, которые затронули различные части штата еще до возможного прихода разрушительного урагана "Милтон".
Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила двухуровневые предупреждения о торнадо для большей части Флориды — как о возможных торнадо в ближайшее время, так и о тех, которые уже происходят или вот-вот начнутся. NWS предупредила жителей немедленно искать укрытия и переждать стихийное бедствие в безопасных местах.
Предупреждения о торнадо различного уровня касаются около 12 миллионов жителей Флориды.
Жители США зафиксировали несколько торнадо, опубликовав впечатляющие видеоролики в социальных сетях. Утром в среду NWS сообщила о нескольких торнадо, в том числе об одном, которое пересекло крупное шоссе Interstate 75 на северо-западе от Майами.
"В настоящее время сложились очень благоприятные условия для быстрых и крайне опасных торнадо", — предупредили в NWS.
Сообщается, что в среду Флориду может затронуть потенциально разрушительный ураган "Милтон". В понедельник, когда "Милтон" набирал силу в Мексиканском заливе, ему была присвоена высшая, пятая категория, но по мере приближения к берегам Флориды его мощь снизилась до четвертой категории. Тем не менее, даже с этой силой прогнозируется, что "Милтон" может нанести значительные разрушения и привести к жертвам среди населения. В США ураганы третьей, четвертой и пятой категорий считаются потенциально разрушительными.