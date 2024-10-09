Федеральное правительство Германии скорректировало экономический прогноз на текущий год и вопреки первоначальным предположениям теперь ожидает продолжения рецессии. В опубликованном в среду, 9 октября, официальном прогнозе указывается, что по итогам 2024 года ВВП Германии сократится на 0,2 процента.

Тем самым прогноз на нынешний год значительно ухудшился в сравнении с предыдущим, заявил в Берлине министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). Еще весной немецкое правительство ожидало небольшого роста экономики на 0,3 процента.

Причиной является слабый рост потребительского спроса, а также невысокая инвестиционная активность компаний из-за высоких процентных ставок и нестабильной геополитической ситуации, заявили в правительстве.

Прогноз на ближайшие годы немного улучшится

Восстановление экономики ожидается в 2025 году, экономический прогноз на следующий год слегка улучшен. Правительство ожидает роста экономики на 1,1 процента вместо 1,0 процента несколько месяцев назад.

Оптимистичный сценарий связан с ожиданиями эффекта от быстрой реализации недавнего пакета мер по оживлению экономического роста, включающего налоговые льготы для осуществляющих инвестиции компаний, привлечение на рынок труда пожилых и иностранных специалистов, сокращение бюрократии и снижение цен на электроэнергию для компаний. Кроме того, правительство надеется на восстановление экспортного спроса на немецкую промышленную продукцию, что позволит вновь больше инвестировать.

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