В поселке Октябрьский Краснодарского края загорелись складские помещения, сообщил оперативный штаб региона. Причина возгорания не называется.

Территорию вокруг склада оцепили. По предварительным данным местных властей, пострадавших нет. Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные атаковали в районе Октябрьского базу хранения беспилотников "Шахед", которые войска РФ используют для атак по Украине. По данным ведомства, на складе хранилось около 400 дронов.

Telegram-канал Astra со ссылкой на ролики очевидцев пожара сообщил о взрывах на месте возгорания.

Власти Краснодарского края и Минобороны России об украинских атаках в регионе не сообщали.

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