Несмотря на введенные против России санкции, в эту страну продолжают поступать немецкие станки, которые могут использоваться для производства боеприпасов или комплектующих для транспортных средств. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 10 октября, расследовании немецкой телекомпании SWR, проанализировавшей таможенные документы, а также фото и видеозаписи.

Россия получает немецкое оборудование для военного производства

В 2023 году Россия, продолжающая войну против Украины, в обход санкций получила более 300 автоматизированных станков с компьютерным управлением от немецких производителей, узнали журналисты из документов таможни. Такие машины позволяют полностью автоматически, к примеру, разрезать сталь, сгибать листовой металл или сваривать металлические детали. По словам авторов материала, без этих станков с числовым программным управлением (ЧПУ) сейчас "практически немыслимо" производство автомобилей, самолетов, а также боеприпасов.

Журналисты приводят данные старшего аналитика Совета экономической безопасности Украины Елены Юрченко о том, что 80 процентов станков с ЧПУ в России сейчас используются для военного производства. "С помощью машин с ЧПУ они могут производить гораздо быстрее и точнее, что крайне важно в особенности с оружейной сфере. В конечном итоге это позволяет им производить еще более смертоносное оружие. А Германия является лидером по производству этих станков и имеет долю на российском рынке до 30 процентов", - отметила украинский эксперт.

В РФ поставляется продукция более 30 немецких станкостроителей

Как выяснила SWR с использованием видео- и фотоматериалов, немецкая продукция активно используется компаниями, снабжающими российскую армию двигателями и деталями для самолетов и ракет. Среди этих фирм - "КамАЗ", НИР, "Индустриальные решения", "Парсек".

Журналисты установили более 30 немецких производителей, чьи станки в прошлом году были экспортированы в Россию. Многие из этих компаний базируются в федеральной земле Баден-Вюртемберг, известной большим числом машиностроительных фирм. Среди них - компании Walter Maschinenbau из Тюбингена, Vollmer из Бибераха, Fein GmbH из Швебиш-Гмюнда, Heller из Нюртингена и другие.

Примерно в двух третях случаев оборудование из ФРГ было ввезено в Россию через Турцию. Некоторые из турецких посредников имеют прямые связи с РФ, а некоторые даже были основаны российскими предпринимателями, сообщает далее телекомпания.

Компании отрицают нарушение закона

Немецкие компании заявили SWR, что соблюдают санкции против Москвы и не знают, как их станки оказались в России. Объединение немецких машиностроителей предположило, что фирмы в общем и целом придерживаются санкционных правил и законов. "Компании и посредники, которые не соблюдают действующее законодательство, совершают уголовное преступление. Запрет на поставки в Турцию мы отвергаем", - добавили в отраслевом объединении в ответ на запрос телекомпании.

Между тем, эксперт по санкциям Беньямин Хильгеншток (Benjamin Hilgenstock) из Киевской школы экономики считает, что немецкие компании действительно не всегда знают, куда отправляется их продукция, но они "однозначно могли бы это выяснить, если бы попытались". "Обход санкций - чрезвычайно прибыльное дело. Как правило, в третьей стране найдется человек, который это сделает и которому за это щедро заплатят", - поясняет он. Эксперт призвал правительство ФРГ ужесточить для компаний обязательства по контролю цепочек поставок своей продукции и усилить меры против обхода санкций.

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