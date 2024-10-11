На принудительном лечении в российских психиатрических больницах находятся как минимум 49 человек, отправленных туда по политическим мотивам, сообщили в правозащитном центре "Мемориал".

Как пишет портал "Радио Свобода", правозащитники подчёркивают, что это один из худших исходов для обвиняемых по политически мотивированным уголовным делам, поскольку на принудительное лечение отправляют бессрочно, а в больнице заключённых избивают, унижают и вкалывают им сильнодействующие препараты - например, галоперидол, который применяется при шизофрении, маниакальных состояниях, бредовых расстройствах и психозах.

Один из самых тяжёлых случаев - дело шамана Александра Габышева, которого держат на принудительном лечении уже почти четыре года. Ему вменяют призывы к экстремизму и применение насилия к представителям власти из-за объявленного им похода в Москву для совершения обряда по "изгнанию Путина".

Особенно же участились случи отправки политзаключённых на принудительное лечение после начала войны в Украине. Среди тех, кто подвергся этому виду наказания за антивоенные посты и так называемые фейки о российской армии - нижегородский гид и блогер Алексей Оношкин, муниципальный депутат из Саратовской области Олег Непеин, музыкант и журналист Андрей Гаевский, заместитель исполнительного директора МФТИ Виктор Москалёв.

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