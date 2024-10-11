Российские войска начали новое наступление на нескольких участках в Курской области. В частности, появилось геолоцированное видео боестолкновений в районе хутора Зеленый Шлях (Суджанский район), а также в 4 км на юг от Ольговки (Кореневский район). Это означает, что российские войска прорвали линию украинской обороны и прошли вперед около 5 км.

Неофицальный Telegram-канал группировки ВС РФ "Север" пишет, что российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ, "занять пять населенных пунктов и окружить не менее двух батальонов противника, перерезав две важные дороги снабжения и эвакуации".

Близкий к Минобороны РФ Telegram-канал "Рыбарь" вечером 10 октября сообщил, что российские войска перешли в атаку на нескольких участках в Кореневском и Суджанском районах. "Передовые группы российских войск к исходу дня достигли [хутора] Зеленого Шляха, что позволяет утверждать о как минимум частичном прорыве обороны ВСУ", — говорится в посте.

"Рыбарь" также сообщил, что российские войска провели контратаку в Кореневском районе со стороны Ольговки в направлении Зеленого Шляха, "освободив значительную часть оккупированной территории". По данным "Рыбаря", российские войска взяли под контроль Новую Сорочину и "продвигаются" к Малой Локне. Блогер Борис Рожин пишет о взятии под контроль Ольговки.

Наступление подтверждает и OSINT-проект Deep State, близкий к Минобороны Украины. Он пишет, что противник "продавил левый фланг" курской группировки ВСУ и продвинулся еще дальше, чем утверждают российские Telegram-каналы — до Новоивановки (Суджанский район), где для отражения атаки в бой пришлось вступать не только передовым украинским подразделениям, но и артиллеристам и операторам дронов, которые обычно находятся за линией фронта.

На своей карте DeepState отметил потерю ВСУ в этом районе сразу 38 квадратных километров, которые перешли в "серую зону". "Агентство" утверждает, что это самая существенная суточная потеря украинскими войсками занятой в Курской области территории с 14 сентября. Неофицальный Telegram-канал группировки ВС РФ "Север", в свою очередь, утверждает, что "общее продвижение" российских войск в Курской области составило до 10 км.

DeepState обращает внимание на то, что часть украинских войск может оказаться в окружении, предупреждая о возможном "повторении ошибок". Где существует опасность окружения украинских войск, DeepState не уточняет, но, судя по карте боев, речь идет об Ольговке.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский непосредственно наступление российских войск в Курской области пока не комментировал, но в документальном фильме, показанном вечером 10 октября в рамках телемарафона, заявил, что Россия перебросила на курское направление около 50 тысяч военных, в том числе с запорожского, херсонского и краматорского направлений. "Это облегчило нам условия ведения оборонной операции", — сказал главнокомандующий ВСУ (цитата по "РБК-Украина").

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