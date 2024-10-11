Евросоюз отложил запланированный на 10 ноября запуск автоматизированной пограничной системы для регистрации граждан третьих стран на границах Шенгенской зоны. К введению так называемой системы въездов и выездов (EES) в действие не готовы Германия, Франция и Нидерланды, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон по итогам заседания глав МВД стран ЕС в Люксембурге.

Кроме того, система не может быть запущена вовремя, поскольку к этому не готово ответственное за данный процесс ведомство eu-Lisa. Новая дата пока не назначена, добавила Юханссон. Еврокомиссар выразила надежду, что это произойдет как можно скорее.

По словам Юханссон, Еврокомиссия поддерживает поэтапный переход на новую систему, в рамках которого она будет вначале внедрена только на отдельных погранпереходах. Решение о введении системы было принято в 2017 году.

Система EES позволит автоматически регистрировать данные въезжающих в Шенгенскую зону и выезжающих за ее пределы. Штамп в паспорте о въезде или выезде при этом заменят биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и изображения лиц. Тем самым власти стран Шенгенского соглашения быстрее смогут получать информацию в случае необходимости.

Данные меры принимаются для более эффективной борьбы с трансграничной преступностью и терроризмом, а также усиления контроля на границах. Планы ЕС вызвали дискуссии, прежде всего, в вышедшей из его состава Великобритании. В королевстве опасаются более долгих процедур въезда и выезда из Евросоюза.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !