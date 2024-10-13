Германия больше не будет передавать Украине тяжелую военную технику. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ, информирует Deutsche Welle.

Из внутреннего документа министерства, на которое ссылаются журналисты, следует, что передача техники Киеву "завершена". После поставки 18 танков Leopard 2, отмечает издание, у бундесвера их остается около 300 единиц. В Берлине при этом также "не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии" провести контрнаступление.

Зеленский попросил Шольца разрешить бить немецким оружием вглубь России

Как пишет Bild, на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине президент Украины Владимир Зеленский попросил разрешить ВСУ наносить удары вглубь России немецким вооружением, а также ускорить процесс вступления своей страны в НАТО. Эти требования были восприняты "без энтузиазма", а Шольц, хотя и не сказал "нет", не дал Зеленскому положительного ответа.

В статье также отмечается, что все оружие, которое канцлер ФРГ пообещал передать Украине в пятницу, 11 октября, уже было "обещано и профинансировано в прошлом году". Таким образом, на самом деле новой военной помощи Киеву обещано не было, пишет Bild.

Шольц упомянул необходимость проведения новой мирной конференции по Украине

В ходе совместного выступления перед журналистами с Владимиром Зеленским Олаф Шольц заявил о необходимости проведения после встречи в швейцарском Бюргенштоке еще одной международной мирной конференции по урегулированию конфликта в Украине. В этот раз - с участием России. Но достижение мира, констатировал Шольц, может быть осуществлено только на основе международного права.

"Мы не примем мира под диктовку России", - сказал Шольц.

Президент Украины, отметил, что Владимир Путин уклоняется от честной дипломатии и прекращения войны в соответствии с Уставом ООН. Он заявил, что предоставит Шольцу план, который должен заставить Россию прекратить войну и исключит повторение агрессии в будущем.

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