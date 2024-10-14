Учения Joint-Sword-2024B пройдут в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня, сообщило Восточное командование вооруженных сил Китая. Тайвань объявил о развертывании собственных вооруженных сил.

Китай снова проводит масштабные военные учения вблизи Тайваня. Учения, получившие название Joint-Sword-2024B, пройдут в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня, сообщило в понедельник, 14 октября, агентство Reuters со ссылкой на Восточное командование вооруженных сил Китая. "Учения также служат суровым предупреждением против сепаратистской деятельности сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая мера для защиты государственного суверенитета и национального единства (Китая. - Ред.)", - говорится в заявлении китайских военных.

Дата окончания военных маневров на этот раз не была названа, отмечает Rеuters. Министерство обороны Тайваня уже осудило "иррациональные и провокационные действия" Китая и объявило о развертывании собственных вооруженных сил в связи с фактическим окружением острова китайскими войсками. Остров находится в состоянии повышенной готовности после выступления президента Лая Циндэ на праздновании Дня нации на прошлой неделе, где он подчеркнул, что Пекин не имеет права представлять Тайвань. Его речь осудили китайские власти.

Официальные лица КНР не раз указывали, что Пекин считает Тайвань мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть возвращена в состав Китая с помощью военной силы. Власти острова провозгласили независимость от материкового Китая после окончания гражданской войны в 1949 году, но Тайвань как суверенное государство признают лишь около десятка стран, таких как Палау, Тувалу и Белиз.

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